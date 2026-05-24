夫がコインパーキングの駐車券をなくし、1時間しか停めていないのに「8000円」支払って帰ってきました。翌日、車内で見つかったのですが、返金を求めることはできるのでしょうか？

コインパーキングでは「紛失時料金」が設定されていることがある

コインパーキングでは、駐車券を紛失した場合に備え、「紛失時料金」が設定されているケースがあります。これは、実際の入庫時間が確認できなくなった場合、長時間駐車との区別ができなくなるためです。

例えば、運営会社によっては、「紛失時は一律○○円」と定めている場合があります。また、精算機や場内看板、利用約款などに、紛失時の扱いが記載されているケースもあります。

そのため、駐車券を紛失した場合、通常料金ではなく、定められた紛失時料金を支払うよう求められることがあります。



高額請求に納得できない場合は運営会社へ連絡を

もっとも、「1時間しか利用していないのに8000円は高すぎる」と感じるケースもあるでしょう。

独立行政法人国民生活センターでは、高額な請求に納得できない場合には、その場で運営会社へ連絡し、駐車券を紛失したことを伝えるよう案内しています。そのうえで、請求金額の根拠や今後の手続きについて説明を求めることが重要とされています。

例えば、防犯カメラや入出庫記録などから利用時間を確認できる場合もあり、運営会社によって対応が異なることがあります。そのため、「紛失したから仕方ない」とすぐに諦めるのではなく、まずは場内看板などに記載されている連絡先へ相談することが大切です。



後日、駐車券が見つかった場合に返金されるケースもある

今回のケースでは、支払い後に車内から駐車券が見つかったとのことです。この場合、運営会社によっては、後日返金に応じるケースもあります。独立行政法人国民生活センターでも、一度紛失時料金を支払った後、実際の利用時間が確認できれば、返金対応を行っている事業者があると紹介しています。

例えば、駐車券と領収書を提出することで、本来の利用料金との差額を返金する仕組みを設けている会社もあります。ただし、すべての運営会社が返金対応を行っているわけではありません。

また、返金期限や必要書類が定められている場合もあります。そのため、駐車券が見つかった場合には、できるだけ早めに運営会社へ問い合わせることが重要でしょう。



駐車券紛失を防ぐためには保管場所を決めておく方法もある

コインパーキングでは、駐車券をなくしてしまうと、通常より高額な料金が発生する可能性があります。そのため、利用時には保管場所を決めておくことも重要です。

例えば、財布へすぐ入れる、車内の決まった場所へ置く、スマートフォンケースへ挟むなど、管理方法を統一することで紛失防止につながる場合があります。

特に、買い物や旅行などで荷物が増える場面では、駐車券をどこへ入れたか分からなくなるケースも少なくありません。後から慌てないためにも、利用時点で管理方法を決めておくことが大切です。



まとめ

コインパーキングでは、駐車券を紛失した場合、運営会社が定める「紛失時料金」を請求されることがあります。

もっとも、高額請求に納得できない場合には、現地で運営会社へ連絡し、請求内容や今後の対応について確認することが重要です。また、後日駐車券が見つかった場合には、運営会社によって、本来の利用料金との差額返金に応じるケースもあります。

そのため、「支払ったから終わり」と考えるのではなく、駐車券や領収書を保管したうえで、一度問い合わせてみることが大切といえるでしょう。



出典

独立行政法人国民生活センター 消費者トラブルFAQ Q【コインパーキング】駐車券を紛失し、料金が高額となった。払いたくない。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー