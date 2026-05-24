女優佐々木希（38）が23日放送の、TBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。つらい経験が役の材料になると発言した。

今年芸能界デビュー20周年となる。MC加藤浩次から「なんかいろんな意味で気持ちって変わってきてますか…まあ、いろいろと経験されてきてるじゃないですか。結婚、出産もあって、自分の気持ちも女優業をやっていくんだ、ってなって…とか」と尋ねられた。

佐々木は「いろんな経験をすればするほど、メンタルももちろん強くなるし、深みも出るかな、と思うから。例えば、つらい経験とか、もしあったとしても、役とかで…役の材料になったりとか、結果的には自分のためになるのかなと最近思えるようになりました…プラスに」と話した。

佐々木は、青年漫画雑誌「週刊ヤングジャンプ」のグラビア企画「ギャルコンJAPAN」に写真掲載され、2006年3月9日、発刊の同誌「ギャルコンJAPAN」初代グランプリとなり、モデルとして芸能界デビューした。2017年4月、アンジャッシュ渡部建との結婚を発表した。18年9月に第1子となる男児出産。23年4月に長女出産している。