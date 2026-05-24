ザボディショップの新作ムスクが爽やか♡夏限定「ブルームスクゼスト」に注目

イギリス発のビューティブランド「ザボディショップ」から、人気ムスクシリーズの限定フレグランス「ブルームスクゼスト」が登場♡2026年6月4日(木)より数量限定で発売されます。シトラスとグリーンが爽やかに重なる香りは、暑い季節の気分転換にもぴったり。ヘア＆ボディウォッシュからオードトワレまで揃うラインアップで、毎日のケアタイムを心地よく彩ってくれます。

シトラス香る新作ムスク

「ブルームスクゼスト」は、ビターなフレッシュグレープフルーツ、爽やかなレモングラス、グリーンフローラルなゼラニウムリーフを重ねた、軽やかなフレッシュムスクの香り。

クルーエルティフリーのムスクをブレンドし、明るい陽射しを感じるような爽快感を楽しめます。

香調は“ビターシトラス フレッシュムスク”。甘すぎず軽やかな印象なので、ジェンダーを問わず使いやすいのも魅力です。気分をリフレッシュしたい朝や、仕事終わりのリラックスタイムにもぴったり♪

本当の自分らしさを後押ししてくれるような、前向きな香りに仕上がっています。

また、全国のザボディショップ店舗とECでは、2026年5月14日(木)から先行予約を受付中。数量限定なので、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

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全3種のラインアップを紹介

「ブルームスクゼスト ヘア＆ボディウォッシュ」は250mL、2,200円(税込)。豊かな泡立ちで、髪も肌もすっきり洗い上げながら、なめらかに整えてくれるアイテムです。

全身をやさしいムスクの香りで包み込み、洗い上がりにはほのかな香りが続きます。ヘアにも使用できるので、頭皮ケアをしながら潤いのある髪へ導いてくれるのも嬉しいポイント。

「ブルームスクゼスト フレグランスミスト」は100mL、3,080円(税込)。軽やかに香りを楽しめるミストタイプで、仕事前やお風呂上がり、ワークアウト後など、気軽に使いやすいアイテムです。

持続時間は1～2時間が目安で、フレグランス初心者にもおすすめです。

「ブルームスクゼスト オードトワレ」は60mL、4,840円(税込)。トップ・ミドル・ベースノートの香りの移り変わりを楽しめる本格的なフレグランスで、持続時間は4～5時間ほど。

爽やかなシトラスとムスクの奥行きある香りが、大人っぽく洗練された印象を演出してくれます。

環境にも配慮したパッケージ

ザボディショップらしく、環境に配慮したパッケージにも注目です。ヘア＆ボディウォッシュには、コミュニティフェアトレードでインドから調達したリサイクルプラスチックを含む容器を採用。

さらに、フレグランスミストとオードトワレにはリサイクルガラスを使用しています。

スプレーノズル部分は取り外してリサイクル可能となっており、毎日の美容時間を楽しみながら、サステナブルな選択ができるのも魅力。香りだけでなく、ブランドの想いにも惹かれるコレクションです。

夏気分を高める限定フレグランス

爽やかなシトラスとやさしいムスクが重なり合う「ブルームスクゼスト」は、暑い季節に心地よく寄り添ってくれる限定コレクション。

軽やかな香り立ちで、日常使いはもちろん、気分を切り替えたいシーンにも活躍してくれそうです♡

ヘアケアからフレグランスまで揃えて、自分だけの香りのレイヤードを楽しんでみてはいかがでしょうか。