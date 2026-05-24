モデルで女優の杉枝真結（30）が24日、自身のインスタグラムを更新。第1子出産を公表した。

杉枝は「いつも見守っていただいている皆さまへ。先日、第一子となる女の子を出産いたしました。これまでの活動でも妊娠を公表させていただいて以降もたくさんの温かい応援やメッセージをいただき改めまして、本当にありがとうございます」と発表し、感謝を伝えた。

続けて「実は、予定日より約2週間も早く会いに来てくれた我が子」と明かし「突如始まった、少し小さめちゃんな娘との生活はバッタバタでハラハラドキドキすることも多かったりこれまでの世界を一変する景色や経験の連続ですでにめまぐるしい毎日を送っていますが ようやく落ち着いた一瞬でさえ、ふと毎回思うのは…昨日のことさえ懐かしく恋しく感じるということ。これまでとは違う慌ただしさに包まれる今もすべてがかけがえのない日々のはず」と近況をつづった。

さらに「彼女の人生の門出に大事に向き合いながら たくさんの愛情を注ぎながら大切に育てていきたいと思います。これからも温かく見守っていただけましたら幸いです。引き続き、よろしくお願いいたします。2026年5月24日杉枝真結」と呼びかけた。

杉枝は大阪府出身。07年に「ナルミヤシンデレラオーディション」の大阪大会グランプリ受賞。09年12月25日、「Happinessボーカルオーディション」で合格しグループに加入。「MAYU」名義で歌手、ダンサーとして活動開始。11年からはE−girlsにも加入。伝染性単核球症で12年8月から活動休止も、13年に「杉枝真結」に名前を変更し、同年8月11日に武者修行ファイナルで活動復帰。14年4月にソロ活動のために両グループを脱退。同年9月にモデル活動を再開。22年には主演映画「コネクション」が全国公開。現在は朝日放送「おはよう朝日です」などに出演。趣味はグルメ、中国後、ゴルフ。特技は歌、ダンス。アスリートフードマイスターの資格も取得。身長168センチ。