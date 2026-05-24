「オークス・Ｇ１」（２４日、東京）

ＢＳイレブン賞が行われた先週日曜、東京競馬場から「ＢＳイレブン競馬中継サンデー」の中継をさせていただきました。

カラッと晴れてきれいな青空、まさに競馬日和で気持ちよかったなー♪午前中にはＢＳイレブン競馬中継の出演者４人で予想会も行いましたよ。番組グッズや、中にはデイリースポーツを掲げてくださる方も！皆さま温かく楽しいお声がけなど、本当にありがとうございました。

ヴィクトリアマイルはエンブロイダリー、そしてＢＳイレブン賞はラファルが優勝。ルメール騎手の連勝でした。堅い決着ではありましたが、本命のカムニャックが落ち着いて頑張ってくれて、馬券も的中！！やっぱり競馬場は最高です♡

さあ３週連続の的中を目指すオークス。本命はラフターラインズにしました。まず追い切りを見ていて一番前走より良くなっていると感じたのがこの馬。そのフローラＳも直線で瞬発力を発揮して、ものすごい脚を披露しての完勝でした。

ここまで５戦すべてでメンバー最速の上がりをマークしていて、しかもここ３戦は３Ｆ３２秒台！データ的にオークスを勝つのにちょうどいい体重でもあり、距離延長も大外枠も問題なさそう。“バラ一族”の悲願達成を期待したいですね♪

桜花賞でも本命にしたドリームコアも応援したい一頭です。その前走は、やはり右回りがダメなのか、初の関西遠征の影響か、結果が出ませんでしたが…左回りで地元の今回は巻き返してきそうです。

馬券はまずラフターラインズの単複。そして３連複は同馬を１列目に置いたフォーメーションで買います。２列目にはドリームコアに、桜花賞がとにかく強かったスターアニス、２戦目だった前走でラフターラインズと同じ上がり３Ｆ３２秒８の末脚で２着に好走したエンネの３頭。３列目には土曜東京のカーネーションＣを完勝したイクシードを、フラワーＣで３着に負かしているスマートプリエールに、レイクラシック、アランカール、アンジュドジョワ、ジュウリョクピエロを加えた計１８点です。

来週はいよいよダービーですよ！！オークスも当てて勢いを加速して迎えたいです♪