＜子守り要員ブチ切れ＞「弟の嫁」の地位が低すぎる！4人の甥っ子を押し付けられた私【第2話まんが】
私はユカリ（27）。オミ（27）と結婚して現在妊娠中。お腹には6か月の赤ちゃんがいます。今日は久しぶりに義実家に遊びに来ました。お義母さんがオミに、たまにはみんなでご飯を食べようと声をかけたのです。私は、正直いうと義実家は苦手です。ただでさえ、義両親がいるだけで緊張します。さらに旦那にはお姉ちゃんが2人。しかもそれぞれ結婚もしているので旦那さんもいます。子どももそれぞれに2人ずつ……。私、完璧アウェーですよね……。
妊娠してただでさえ体がツライのに。義実家は気をつかうし、行きたくないナンバーワンの場所じゃないですか。しかも、オミにはお姉さんが2人いて、その旦那さんもいます。アウェー中のアウェーじゃないですか。「ご飯を食べてすぐ帰る」という約束で仕方がなく行くことにしました。でも……さっそく後悔しています。
義母の提案で4人の甥っ子たちの子守りをすることになってしまいました。
私はまだ子どもがいません。お腹の中にはいるけれど、育てていません。身近に子どもはいないし、遊んだこともない。子どもは鼻水垂らしていたり、力加減がわからず頭突きしてきたりするので、あまり好きではないんです！！！
私は義実家の家族とまだ人間関係を築いていませんし、あちらも築くつもりはないのだと思います。
年下だから、弟の嫁だから、とナチュラルに見下されているようにも感じますし、大人の付き合いをしていれば十分なのでしょう。私には義実家の空気がどうしても合いません。
けれども、私も実家に帰ることもあるし、そのときに旦那を連れて来いと言われることもあります。
だから、たまに顔を出さないといけないのはわかりますが……。
子どもの世話までしたくありません。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
妊娠してただでさえ体がツライのに。義実家は気をつかうし、行きたくないナンバーワンの場所じゃないですか。しかも、オミにはお姉さんが2人いて、その旦那さんもいます。アウェー中のアウェーじゃないですか。「ご飯を食べてすぐ帰る」という約束で仕方がなく行くことにしました。でも……さっそく後悔しています。
義母の提案で4人の甥っ子たちの子守りをすることになってしまいました。
私はまだ子どもがいません。お腹の中にはいるけれど、育てていません。身近に子どもはいないし、遊んだこともない。子どもは鼻水垂らしていたり、力加減がわからず頭突きしてきたりするので、あまり好きではないんです！！！
私は義実家の家族とまだ人間関係を築いていませんし、あちらも築くつもりはないのだと思います。
年下だから、弟の嫁だから、とナチュラルに見下されているようにも感じますし、大人の付き合いをしていれば十分なのでしょう。私には義実家の空気がどうしても合いません。
けれども、私も実家に帰ることもあるし、そのときに旦那を連れて来いと言われることもあります。
だから、たまに顔を出さないといけないのはわかりますが……。
子どもの世話までしたくありません。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙