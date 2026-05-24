＜速報＞35年ぶり快挙なるか レフティ・細野勇策が単独トップで後半へ
＜日本プロゴルフ選手権 センコーグループカップ 最終日◇24日◇蒲生ゴルフ倶楽部（滋賀県）◇6991ヤード・パー72＞国内男子メジャーの最終ラウンドが進行中。最終組が前半を終えた。
【LIVEフォト】超珍しいレフティ これがインパクトの瞬間
ツアー初優勝を狙う細野勇策が2つ伸ばし、トータル15アンダー・単独首位に浮上している。1991年の羽川豊以来、35年ぶりの日本人レフティVをかけてサンデーバックナインに入った。1打差2位タイに勝俣陵とソン・ヨンハン（韓国）。3打差4位タイに木下稜介と石坂友宏が続いている。2週連続優勝がかかる藤本佳則はトータル11アンダー・6位タイ。昨年覇者の清水大成はトータル1アンダー・40位タイにつけている。今大会の賞金総額は1億5000万円。優勝者には3000万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞日本プロのリーダーボード
細野勇策 プロフィール＆成績
勝俣陵 プロフィール＆成績
石川遼＆杉浦悠太は？ 米下部ツアーのリーダーボード
国内女子ブリヂストンレディス リーダーボード
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