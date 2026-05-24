紅茶とともに軽食やお菓子を楽しむイギリス発祥の文化、アフタヌーンティー。幅広い世代に人気のお得なアフタヌーンティーを取材しました。

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■表参道のアクセサリーブランドが運営するお店

東京・表参道。若い世代のお客さんでにぎわう、「Q-pot CAFE.」。人気のワケは…

客

「世界観を楽しむために来ている」

「見た目がかわいらしい」

アクセサリーブランドが展開しているこちらのカフェ。客席はマカロンやチョコレートなど、スイーツをモチーフにしたエリアに分かれており、お菓子の家をイメージさせるメルヘンな世界観に。



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そのアフタヌーンティーの内容が…

店員

「大変お待たせいたしました。アフタヌーンティーセットでございます」

客

「ステキ！」

タマゴサラダのクロワッサンにミネストローネのミールプレート、その上にはマカロンやフルーツの入ったグラスデザートなど、4種類のスイーツが。ワンドリンク付きでお値段は3300円（※平日料金 ※内容は季節により異なります）。

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店員

「それでは『おかしな』ひと時をお楽しみくださいませ」

客

「食べるのもったいない」

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SNSでお店を知り、この日を楽しみにして来たという2人組。すると…お皿を動かし

客

「全部出す」

広げ始めたのは、推し活グッズ。アフタヌーンティーセットを囲み…撮影。

客

「カワイイ！」

お店ではこうした撮影もOKです。味はもちろん、アクセサリーのようなスイーツの見た目にこだわることで、写真映えを求める人たちの人気を集めています。

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客

「ん〜カワイイ！その手元がカワイイ！」

3300円という値段について、お客さんは…

客

「写真撮影代という感じで、写真や推し活のためにアフタヌーンティーを頼む。プチ贅沢」

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推し活で訪れる人も多いアフタヌーンティー。小さく、かわいらしいスイーツなどがグッズとの相性もいいのだそう。

■渋谷の食事系プレートも充実のお手頃アフタヌーンティー

そんなお店は他にも。渋谷にあるイタリアンレストラン「港町のイタリアン モンテロッソ」。

店員

「アフタヌーンティーです」

好きなアニメの推し活仲間だというお二人。オーダーしたアフタヌーンティーを前に…

客

「キタキタキタ」

持参したグッズを並べます。このお店も推し活グッズとの撮影は自由。

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こちらでは…マンゴープリンに、フレッシュなメロン、ケーキやシャーベット。さらに、ローストビーフや真鯛のカプレーゼなど全部で12品。およそ20種類のフリードリンクもついて、お値段は2500円（※数量限定の完全予約制 ※内容は季節により異なります）

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客

「2500円はだいぶお手頃」

「お得な感じはしますよね」

モンテロッソ・宮本裕太店長

「お店的にはすごくプラスではないんですけど、集客という大きな目的のために頑張って提供することで、またそのお客様がランチやディナーに流れてくれば、効果としては大きいものを期待しているので」

自社で水産卸売り事業も行っているというこちらのお店。魚介類を安価で仕入れられるのも安さのヒミツだそう。

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客

「真鯛なんだ…あ、新鮮！」

「おいしいよね」

…と、アフタヌーンティーを楽しみながら自然と好きなアニメの話題に。

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客

「2次元にハマることなかったからビックリよ自分で。家族もビックリ」

「ウチもそう。2次元なんだけど楽しくてさ。映画だって12回くらい見に行っちゃった」

「旦那さんも？」

「私ひとりで」

「私、一緒に行きたくないのに（夫が）ついてくるのよ。もうエエっちゅうねん！でもまあ、特典2つもらえるからいいけどね」

その後も2人はたっぷり推し活トークで盛り上がっていました。

■北千住のベーカリーレストランでは

焼きたてパンが自慢の「ベーカリーレストラン サンマルク」。ここでもリーズナブルなアフタヌーンティーが。

店員

「お待たせいたしました。デザートワゴンでございます」

3段のケーキスタンドには、イチゴのガトーショコラや抹茶ムース、ブリュレにカップケーキなど、イチゴを中心としたスイーツが7種類。食事系のプレートには、じゃがいもとビーツのポタージュ、さらに手作りのスコーンや、生ハムをサンドしたフォカッチャも。

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焼きたての味と香ばしさを楽しめるのもベーカリーレストランならでは。フリードリンクで平日ならお値段は2750円（※春のメニューは5月末まで ※前日までの完全予約制 一部店舗での限定販売）。

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客

「ホテルだと高いけど、半分以下ぐらい」

初めて来店したというこちらの2人。

イチゴのムースを手にし…

客

「かわいい。でも甘くない、さっぱりするジャムで。おいしい」

「自分へのご褒美かな」

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夫婦で来ていたこちらの2人は…

夫

「自分はスコーンとビーツのスープがあれがおいしかった」

妻

「私もスコーンがとてもおいしくって。専用のトレーできて、気分が上がって」

夫

「久しぶりに（夫婦で）ゆったり。そういう時間を過ごせたからよかった」

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手頃な価格で楽しめるアフタヌーンティー。それぞれの優雅なひとときを楽しんでいました。

（5月21日『news every.』より）