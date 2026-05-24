お弁当にも◎意外な食材で「ツナサンド」はもっとおいしくなる！

定番に少しだけプラス！新しいツナサンド

ツナサンドに意外なものをプラスして、おいしさアップやかさ増し効果になるアイデアレシピをご紹介。プラス食材はどれも家に常備してあることが多いので、すぐに真似できるレシピばかりです。

大根おろしでヘルシー＆増量

少しのマカロニがおいしさのカギ

ケチャップ＆ふわふわ炒り卵をプラス

かさ増しやヘルシー効果も

お弁当や朝ごはんの定番、ツナサンド。ツナ缶とマヨネーズをあえたものをパンではさんで作るのがセオリーですが、今回ご紹介した3レシピは、そこにいくつかの材料をプラスしたものです。

水気を切った大根おろしはあっさりしたヘルシーな風味になり、かさ増しもできます。マカロニを足すレシピは、具材の水分をマカロニが吸ってくれるので、パンが水分を吸うのを防いでくれます。味わいを変えてみたくなったら、ケチャップと炒り卵をプラスするレシピがおすすめ！

どのレシピも、定番のツナマヨサンドに飽きたときに、いつもとひと味違ったおいしさを楽しめます。今度ツナサンドを作る機会に、ぜひ3レシピを参考にしてみてください。

※ 記事のメイン写真はこのレシピをイメージして選定させていただきました



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