お弁当にも◎意外な食材で「ツナサンド」はもっとおいしくなる！
定番に少しだけプラス！新しいツナサンド
ツナサンドに意外なものをプラスして、おいしさアップやかさ増し効果になるアイデアレシピをご紹介。プラス食材はどれも家に常備してあることが多いので、すぐに真似できるレシピばかりです。
大根おろしでヘルシー＆増量
少しのマカロニがおいしさのカギ
ケチャップ＆ふわふわ炒り卵をプラス
かさ増しやヘルシー効果も
お弁当や朝ごはんの定番、ツナサンド。ツナ缶とマヨネーズをあえたものをパンではさんで作るのがセオリーですが、今回ご紹介した3レシピは、そこにいくつかの材料をプラスしたものです。
水気を切った大根おろしはあっさりしたヘルシーな風味になり、かさ増しもできます。マカロニを足すレシピは、具材の水分をマカロニが吸ってくれるので、パンが水分を吸うのを防いでくれます。味わいを変えてみたくなったら、ケチャップと炒り卵をプラスするレシピがおすすめ！
どのレシピも、定番のツナマヨサンドに飽きたときに、いつもとひと味違ったおいしさを楽しめます。今度ツナサンドを作る機会に、ぜひ3レシピを参考にしてみてください。
※ 記事のメイン写真はこのレシピをイメージして選定させていただきました
画像提供：Adobe Stock