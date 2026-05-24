介護医療院では医療行為をどこまでできる？対応範囲やできないこと、看取りケアまで解説

介護医療院は、介護と医療の両方が必要な方を支える介護保険施設です。高齢者施設のなかでも医療的ケアに対応しやすい点が特徴ですが、病院と同じようにあらゆる治療や処置ができるわけではありません。そのため、介護医療院でどこまでの医療行為に対応できるのか、どのような医療やケアが受けられるのかを正しく理解しておくことが大切です。この記事では、介護医療院における医療行為の位置づけをはじめ、対応できる医療の範囲、対応が難しい医療行為、受けられるケア内容までを整理し、介護医療院の役割を解説します。

監修社会福祉士：

小田村 悠希（社会福祉士）

介護医療院での医療行為の位置づけ

・資格：社会福祉士、研修認定精神保健福祉士、介護福祉士、福祉住環境コーディネーター2級・経歴：博士(保健福祉学)これまで知的障がい者グループホームや住宅型有料老人ホーム、精神科病院での実務に携わる。現在は障がい者支援施設での直接支援業務に従事している。

介護医療院は、長期にわたる療養が必要な要介護者に対して、介護とあわせて必要な医療を提供する介護保険施設です。高齢者施設のなかでも、医療への対応力がより高い点が特徴であり、日常的な介護だけでは支えきれない方の生活を支える役割を担っています。ただし、介護医療院は病院と同じ位置づけではなく、あくまで生活の場としての性格を持ちながら、必要な医療行為に対応する施設です。ここでは、介護医療院の役割と特徴、そして入所条件について解説します。

介護医療院の役割と特徴

介護医療院の大きな役割は、要介護状態にあり、長期療養を必要とする方に対して、介護と医療の両方を一体的に提供することです。食事、入浴、排泄などの日常生活の介護に加えて、療養上の管理や看護、必要な医療行為にも対応しながら、入所者ができる限り安心して生活を続けられるよう支えます。

特徴としては、単なる介護の場ではなく、一定の医療ニーズを持つ方の生活の場として整えられている点が挙げられます。例えば、経管栄養、喀痰吸引、褥瘡管理、酸素療法など、継続的な医療的ケアが必要な方にも対応しやすい体制が整えられています。その一方で、急性期治療を目的とする病院とは異なり、治療を最優先に行う場ではなく、生活を支えるなかで必要な医療を提供する施設であることが重要です。

また、介護医療院では、医療面だけでなく、入所者の尊厳や生活の質にも配慮した支援が重視されます。長期療養を前提とするため、プライバシーへの配慮や、できるだけその人らしい生活を続けられる環境づくり、看取りを含めた支援体制なども重要な特徴です。医療行為はあくまで生活を支える一部として位置付けられており、介護と切り離されずに提供される点に、介護医療院ならではの特徴があります。

介護医療院の入所条件

介護医療院に入所するためには、介護保険の対象者であり、要介護認定を受けていることが前提です。65歳以上の方であれば、原因を問わず要介護認定を受けていれば対象となりえます。40歳以上65歳未満の方については、特定疾病が原因で要介護認定を受けている場合に限って対象です。

そのうえで、介護医療院は、長期にわたる療養や医療的ケアを必要とする要介護者を主な対象としています。そのため、要介護認定を受けていれば誰でも入所できるわけではなく、介護だけでなく看護や医療的な管理が必要な状態であるかどうかも重要です。

入所を検討する際には、要介護度だけでなく、現在必要な医療行為の内容や頻度、病状の安定性、施設の受け入れ体制などをあわせて確認することが大切です。介護医療院は、介護と医療の両方が必要な方に適した施設ですが、対応できる医療の範囲は施設によって異なるため、事前に確認しながら検討する必要があります。

介護医療院では医療行為をどこまでできる？

介護医療院は、介護だけでなく医療も必要な要介護者を対象とする施設で、療養上の管理、看護、医学的管理のもとでの介護、機能訓練、必要な医療、日常生活上の世話を行うことが制度上の役割です。病院のように急性期治療を行う場ではありませんが、長期療養のなかで必要となる医療行為に対応しながら、生活の場としての機能もあわせ持っています。ここでは、日常的な医療行為、慢性期に対応した医療管理、緊急時の対応と医療機関との連携という視点から解説します。

日常的な医療行為

介護医療院では、日常生活を続けるうえで継続的に必要となる医療行為に対応します。制度上も、経管栄養や喀痰吸引を中心とした日常的・継続的な医学管理を行うことが想定されており、看護や療養上の管理とあわせて提供されます。褥瘡への対応、感染対策、必要な処置なども含め、生活を支えるための医療行為が施設内で行われるのが大きな特徴です。

また、介護医療院で行われる医療行為は、単に処置をこなすことだけが目的ではありません。医療的ケアを継続しながら、食事、排泄、清潔保持、移動といった日常生活をできるだけ安定して送れるよう支えることに意味があります。例えば、経管栄養が必要な方であれば、安全に栄養管理を行うだけでなく、全身状態の観察や誤嚥リスクへの配慮もあわせて行われます。喀痰吸引が必要な方であれば、呼吸状態の観察や感染兆候の確認なども重要です。

慢性期に対応した医療管理

介護医療院は、病状が急激に変化する急性期の治療よりも、長期療養が必要な方に対する慢性期の医療管理に重きが置かれています。看護、介護、機能訓練、必要な医療を一体的に行いながら、利用者の状態を安定的に支える仕組みになっており、看取りやターミナルケアも役割の一部に含まれます。生活施設としての性格を持ちながら、医療依存度のある方の療養を支える点が、ほかの介護施設との違いです。

慢性期の医療管理では、病気そのものを積極的に治すというよりも、現在の状態をできるだけ安定して保ち、急な悪化を防ぎながら生活を続けられるよう支えることが中心です。例えば、複数の疾患を抱えている方では、服薬管理、栄養状態の確認、脱水や感染の予防、褥瘡の管理などを継続しながら、全身状態を見守っていくことが重要です。

緊急時の対応と医療機関との連携

介護医療院では、状態の変化があった際に必要な対応を行いますが、すべての急性増悪や高度な治療を施設内だけで完結させるわけではありません。緊急的な治療管理として投薬、検査、注射、処置などが必要になる場面は想定されている一方、急性期の入院治療が必要な場合には、協力医療機関や外部の医療機関と連携して対応します。つまり、介護医療院は医療に対応できる生活の場ではありますが、救急病院の代わりではなく、必要に応じて医療機関につなぐ前提で運営される施設です。

介護医療院で対応が難しい医療行為

介護医療院は、長期療養が必要な要介護者に対して、介護と必要な医療をあわせて提供する施設です。療養上の管理、看護、日常的な医療的ケアには対応しますが、すべての医療行為を施設内で完結できるわけではありません。生活の場としての性格を持つ一方、急性期治療や高度な専門医療を行う病院とは役割が異なるため、対応が難しい医療行為もあります。

高度な治療や手術が必要なケース

介護医療院は、長期療養を支える施設であり、手術や高度な処置を行うための場ではありません。そのため、全身麻酔を伴う手術、侵襲の大きい治療、高度な画像診断や専門機器を用いた処置が必要な場合には、施設内での対応は困難です。そうしたケースでは、外部の医療機関に受診・入院して対応します。

これは、介護医療院が生活の場であり、手術室や高度検査設備を備えた急性期病院とは役割が異なるためです。例えば、緊急手術が必要な状態や、高度な専門治療が必要な病状では、施設内で安全に対応することはできません。介護医療院は、そうした治療を行う場所ではなく、長期療養の支援を担う施設だと理解しておく必要があります。

急性期の集中的な医療が必要な状態

介護医療院では、日常的な健康管理や状態変化への初期対応は行いますが、急性期病院のように集中的な治療を継続する体制ではありません。急変時に投薬、注射、必要な処置を行う場面はありますが、重症感染症、急性心不全、急性呼吸不全、ショック状態など、急性期の集中的な管理が必要な状態では、協力医療機関や外部の医療機関と連携して対応します。

急性期の集中的な医療では、連続的なモニタリング、高度な検査、専門医による判断、迅速な処置が必要になることがあります。こうした体制は介護医療院の役割を超えるため、施設内で対応を続けるのではなく、必要な医療資源がそろった医療機関へつなぐことが前提です。

専門的な医療行為が継続的に必要な場合

介護医療院では、経管栄養、喀痰吸引、褥瘡管理など、長期療養のなかで必要となる医療的ケアには対応します。一方で、高度に専門化された医療行為を継続的に必要とする場合は、施設ごとの人員体制や設備によっては対応が難しいことがあります。例えば、専門診療科による継続的な管理が欠かせない治療や、高度な機器管理を常時必要とするケースでは、対応可能かどうかを事前に確認する必要があります。

ここで大切なのは、「介護医療院だから医療に対応できる」と一括りにしないことです。介護医療院のなかでも、受け入れ可能な医療ニーズには差があります。医師の配置、看護体制、協力医療機関との距離や連携内容によって、対応できる範囲は変わります。

そのため、入所前には、今受けている医療だけでなく、今後必要になる可能性のある医療についても確認しておくことが大切です。現時点では入所可能でも、状態の変化によって継続入所が難しくなることもあるため、将来を見据えて相談しておくとよいでしょう。

介護医療院で受けられるケア内容

介護医療院は、長期にわたる療養が必要な要介護者に対して、介護と必要な医療をあわせて提供する施設です。生活の場としての性格を持ちながら、機能訓練や看護、介護、看取りまで含めた支援を行う点に特徴があります。ここでは、介護医療院で受けられる主なケア内容として、リハビリテーション、終末期ケアと看取りケア、生活支援と介護サービスについて解説します。

リハビリテーション

介護医療院では、機能訓練を通じて、入所者ができる限り自立した日常生活を続けられるよう支援します。歩行や移動、食事、排泄、着替えなど、日常生活動作の維持や低下予防を目的としたリハビリテーションが行われ、療養生活のなかでその方に合った支援が提供されます。

リハビリテーションといっても、短期間で大きな機能改善を目指すものだけではありません。介護医療院では、現在の機能をできるだけ保つこと、寝たきりや廃用を防ぐこと、痛みや苦痛を減らしながら生活しやすくすることも重要な目的です。

終末期ケアと看取りケア

介護医療院では、終末期ケアや看取りケアにも対応します。長期療養の場であることに加え、看取りやターミナルケアも制度上の役割に含まれており、人生の最終段階においても、その方らしい生活を支えることが重視されています。身体的な苦痛への配慮だけでなく、本人や家族の意思を尊重しながら、看護職や介護職、医師などが関わって支援を行います。

終末期ケアでは、治療を続けることだけでなく、本人がどのように過ごしたいのか、家族がどのような支援を望むのかを丁寧に確認していくことが大切です。痛みや呼吸苦、不安などの苦痛を和らげる支援に加えて、安心して過ごせる環境づくりや家族への心理的な支援も行われます。

生活支援と介護サービス

介護医療院では、食事、入浴、排泄などの日常生活上の介護に加えて、療養生活を支える見守りや環境調整も行われます。単なる介護の場ではなく、医療と介護を受けながら生活する施設であるため、日々のケアは生活支援と医療的配慮が一体となって提供されます。プライバシーへの配慮や、家族・地域とのつながりを意識した環境づくりも重視されており、長く暮らす場としての役割を持っています。

まとめ

介護医療院は、長期療養が必要な要介護者に対して、介護と必要な医療をあわせて提供する施設です。経管栄養や喀痰吸引、褥瘡管理などの日常的な医療行為や、慢性期に必要な医療管理、終末期ケアや看取りケアにも対応しながら、生活の場としての役割を担っています。一方で、高度な治療や手術、急性期の集中的な医療、専門性の高い医療行為の継続的な実施には限界があり、必要に応じて医療機関との連携を行います。そして、介護医療院を検討する際には、医療に対応できる施設という点だけで判断するのではなく、どのような医療行為に対応できるのか、本人に必要なケアや医療が継続して受けられるかを確認することが大切です。この記事の内容を踏まえて、生活支援、介護、医療を一体的に受けられる場として、本人の状態や今後の見通しに合った選択につなげていきましょう。

参考文献

『介護医療院とは？』（厚生労働省）

『介護医療院事例集』（厚生労働省）

『介護医療院開設に向けたハンドブック』（厚生労働省）

『介護医療院』（厚生労働省）