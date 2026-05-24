イングランド代表監督への関心は？ マンC指揮官復帰の可能性は？ ペップが直球質問に回答！「今後数年間は…」
マンチェスター・シティは５月22日、ジョゼップ・グアルディオラ監督が今季限りで退任すると発表した。ただ、クラブとの関係性は続き、シティ・フットボール・グループのグローバルアンバサダーに就任するという。
気になるのは、監督復帰する際、どのチームを率いるかだ。クラブではなく代表チームで指揮を執る可能性も報じられるなか、英紙『The Guardian』によれば、55歳の名将は「イングランド代表監督に関心があるか？」と問われ、次のように語った。
「自分の将来について、絶対的な計画は何もない。休養を取り、子どもたちと過ごせなかった時間を取り戻すつもりだ。彼らはもう大人だけどね。今までできなかった、やりたいことをたくさんやるよ。今後数年間は、フットボールに関することは一切考えない。休息が必要だし、振り返る時間も必要だ」
グアルディオラ監督はまた、「将来、シティの監督として復帰する可能性はあるか？」という問いに対し、「なぜそんな質問をするんだ？しばらくの間、私は監督にはならない。それだけの話だ。そうでなければ、私はまだここにいるだろう」と答えた。
バルセロナ、バイエルン・ミュンヘン、そしてシティ。ビッグクラブの最前線で戦い続けてきたスーパーレジェンドは、しばらくゆっくり休むようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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気になるのは、監督復帰する際、どのチームを率いるかだ。クラブではなく代表チームで指揮を執る可能性も報じられるなか、英紙『The Guardian』によれば、55歳の名将は「イングランド代表監督に関心があるか？」と問われ、次のように語った。
グアルディオラ監督はまた、「将来、シティの監督として復帰する可能性はあるか？」という問いに対し、「なぜそんな質問をするんだ？しばらくの間、私は監督にはならない。それだけの話だ。そうでなければ、私はまだここにいるだろう」と答えた。
バルセロナ、バイエルン・ミュンヘン、そしてシティ。ビッグクラブの最前線で戦い続けてきたスーパーレジェンドは、しばらくゆっくり休むようだ。
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