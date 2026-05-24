卓球の「WTTコンテンダーラゴス」がナイジェリア・ラゴスで行われており、日本選手が活躍を見せている。女子シングルスで決勝に勝ち進んだのが、連覇を狙う橋本帆乃香（デンソー）。準決勝で第3シードの朱芊曦（韓国）を下した戦いぶりを、大会公式も称賛している。

■決勝では大藤との日本人対決へ

橋本は、ロンドンで開催された「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会（世界卓球）」で、日本の銀メダル獲得に貢献するなど存在感を高めた。昨年のラゴス大会でも優勝を果たしており、好調を維持したまま今大会でも躍進が期待されていた。

順当に勝ち進んできた橋本にとって、“鬼門”となり得たのが準決勝だった。世界ランキング17位の朱芊曦とは昨年2度対戦し、1勝1敗。昨年11月の「WTTチャンピオンズモンペリエ」準々決勝では、リードしながらも3－4で逆転負けを喫しており、今回も接戦が予想された。

しかし、3度目の対戦で主導権を握ったのは橋本だった。第1ゲームでは1－5から終盤に6連続ポイントを奪い、11－7で逆転。続く第2ゲームは序盤から6連続ポイントを決めるなど主導権を握り、11－4で圧倒した。さらに、第3ゲームでは後がない朱芊曦が序盤から攻勢を仕掛けたものの、橋本は落ち着いて対応。終盤に逆転して11－6で取り切り、ストレート勝ちで前回対戦のリベンジを果たした。

WTT公式サイトのXは、橋本が第1ゲーム9－7から見せた、朱芊曦を前後に揺さぶってのスマッシュや、第3ゲーム10－6から試合を決めたラリーを紹介。「ディフェンディングチャンピオンの快進撃！チュ・チョンヒにストレート勝ちを収めて、決勝進出」と称賛した。

難敵をストレートで退け、連覇へ王手をかけた橋本。24日の決勝では、世界ランキング12位で第1シードの大藤沙月（ミキハウス）との日本人対決を迎える。躍進を続ける27歳カットマンが、ラゴスの地で再び頂点に立つことができるのか。その戦いに注目が集まる。

