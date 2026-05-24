◇ナ・リーグ ドジャース11―3ブルワーズ（2026年5月23日 ミルウォーキー）

ドジャースは23日（日本時間24日）、敵地でのブルワーズ戦に勝利。ブルワーズ戦の連敗を9で止めた。テオスカー・ヘルナンデス外野手（33）が自身最多タイとなる6打点を記録。持ち味の勝負強さでチームを勝利に導いた。

初回に3点を先行される苦しい試合展開。T・ヘルナンデスが試合の流れを一変させた。1―3の4回1死一、二塁、ブルワーズの先発左腕・ガサーのスイーパーを強振。打球は高い弧を描き、左翼ポールを直撃する逆転3ランとなった。打球速度104.3マイル（約167.8キロ）、飛距離357フィート（約108.8メートル）、角度38度の会心の7号3ラン。ポール直撃を見届けると、ガッツポーズを作り、笑顔がはじけた。

逆転の一打にベンチも大盛り上がりとなった。本塁打時のチームの恒例行事となっている“ヒマワリの種シャワー”を担当したのは大谷翔平。投げかける顔は満面の笑顔だった。

T・ヘルナンデスは5―3の1死一、三塁でも右前打で貴重な追加点をたたき出すと、7―3の9回2死二、三塁からもダメ押しの右前2点適時打を放ち、自身の最多タイとなる6打点を記録した。

逆転の3点弾に「大きかったよ。あれでリードを奪えたし、それが一番良かった。佐々木にかかるプレッシャーも減らせたからね」と自画自賛。「初回の後、彼はすごくいい投球をしていたし、その流れを続けられるようになった。本当にいいイニングだった。みんなでいい打席を積み重ねられた」と胸を張った。