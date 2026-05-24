◇MLB ドジャース 11-3 ブリュワーズ(日本時間24日、アメリカンファミリー・フィールド)

ドジャースはブリュワーズとの地区首位対決3連戦の2戦目に大勝。大谷翔平選手が2安打1打点を挙げ、先発の佐々木朗希投手は5回3失点で3勝目を手にしました。

佐々木投手は初回の立ち上がり、先頭から連続2ベースを浴びいきなり失点。さらに次打者のピッチャーゴロを1塁へ悪送球し走者の生還を許すなど、初回から3点を失いました。

続く2回にも2アウト1、2塁のピンチを招くも、無失点で切り抜けます。すると3回以降は立ち直りを見せ、5回までの3イニングは打者9人連続でアウトを奪う完璧な投球を披露。5回はブリュワーズの上位打線から連続三振を奪い、この日は5回87球、4被安打、4奪三振、2与四球、3失点(2自責点)でマウンドを降りました。

一方の打線は4回、テオスカー・ヘルナンデス選手の7号3ランホームランなどで4点を奪い逆転に成功。さらに8回と9回にも得点を重ね10安打11得点と、前日23日の試合で散発3安打に封じられた鬱憤を晴らす爆発を見せました。

試合は6回以降、ドジャースのリリーフ陣が無失点リレーをつなぎ勝利。このカード1勝1敗としました。

なお大谷選手は「1番・指名打者」で先発出場。7回の第4打席にセンターへヒットを放ち9試合連続安打とすると、9回の第6打席ではライト前へダメ押しのタイムリー。この試合は5打数2安打1打点2三振1四球で、打率を.276へ上げました。