アイドルグループ「ＳｉｘＴＯＮＥＳ」の田中樹と京本大我が、２３日深夜放送のニッポン放送「ＳｉｘＴＯＮＥＳのオールナイトニッポンサタデースペシャル」に出演。ゾッとすることを明かした。

２人は、芸能人の入学式や入社式のサプライズ登場についてトーク。式で話す内容に悩む中、田中は「こういうサプライズで１番怖いのが、ギャー！ってならなかった時ね」とポツリ。「考えるだけでもゾッとしない！？」と語った。

京本も同意し「俺らの職業の場合、アイドルである故にハードルが上がってる」と話した。

続けて京本は「ギャーが全くない方がまだよくない？」という。騒がれなかったら「『そういう空気の回じゃなかったんだ』ってこっちも割り切れるけど、キャッキャ…ぐらいのが１番（辛い）」。

反応が少しだけの場合「本当にちょっとしか知られてないんだ、みたいな。そのパターンの方がイヤかも」と明かした。

これに田中は「そんなことがないとは言い切れない。正直あり得る話」と戦々恐々。京本は「俺はやんないよ。自信ないもん。ＳｉｘＴＯＮＥＳの中でもギャーをもらえないタイプだと思う。世に出てなすぎる」と、心配をにじませていた。