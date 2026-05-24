敵地ブルワーズ戦

米大リーグ、ドジャースの佐々木朗希投手が23日（日本時間24日）、敵地ブルワーズ戦で先発登板。初回に3失点したものの、その後は立ち直って3勝目。ブルワーズのパット・マーフィー監督からも思わず賛辞が漏れた。

佐々木は初回、適時打や自身の悪送球もあり、3点を失って35球を費やした。だが、ここからはブルワーズに得点を許さなかった。

4回のドジャースの攻撃でパヘスの適時二塁打、T.ヘルナンデスの3ランが飛び出して逆転。佐々木は2回の最後の打者から10者連続でアウトとし、5回3失点とまとめた。

ブルワーズのマーフィー監督は、佐々木について「彼はとても良かった。本当に効率的だった。ストライク先行で、変化球がとても有効だった」とコメント。「三振をたくさん奪ったわけではないが、必要な時、特に5回などには、とても効果的にチョーリオ、トゥラングから三振を奪っていた。速球の制球もよかった。彼は信じられない球を持っている。ドジャースに勝つチャンスを残した彼を称賛したい」と脱帽していた。

佐々木も1番から始まる5回については、「大事なところで抑えられたのは、今までと比べたら成長しているところなのかな」と振り返っていた。



（THE ANSWER編集部）