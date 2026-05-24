女優の堀内敬子が23日、自身のインスタグラムを更新。稽古の前に息子の運動会を見に行ったことを明かした。



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堀内は「お稽古前に、運動会へ行けました♡」と仕事の合間を縫って駆けつけたことを伝え、法被に「虎」の文字が入った後ろ姿の写真をアップ。「小学校最後の運動会。周りのお友達も大きくなったなぁと 感動」と感慨深げに記した。



すくすくと成長する姿を目にして、力をもらった様子。「息子のかっこいいソーラン節を見て。 お稽古頑張らねばと、パワー」と続けた。「お稽古は立ち稽古、曲のステージング 進んでいきます！ かっこいい。。。身体にしっかり入れなければね。 みんなで作ってます♡」と意欲をのぞかせた。



ファンからは「頑張ってる姿に感動しますよね」「ソーラン節どれも一生ものの思い出ですね」といった声や「虎カッコいいですね」「うちの子は『勝』でした」と法被の文字に触れる人も。また、小学校最後の運動会に「喜びと共にちょっぴり寂しくもあった事を思い出します」とママの思いをつづるコメントも寄せられていた。



堀内は1971年生まれ、東京都出身。劇団四季の出身で在籍時代には「美女と野獣」(ベル役)や「ウェストサイド物語」(マリア役)などを務める。2005年には三谷幸喜監督の映画「THE 有頂天ホテル」に出演。13年のフジテレビ系ドラマ「ショムニ2013」やNHK連続テレビ小説「ゲゲゲの女房」(10年)「マッサン」(15年)など、テレビ、映画、舞台など幅広く活躍している。



（よろず～ニュース編集部）