◆陸上 関東学生対校選手権 最終日（２４日、栃木・カンセキスタジアムとちぎ）

男子１部５０００メートル決勝が行われ、中大の岡田開成（３年）が１３分３１秒４３で優勝した。この種目の日本人優勝は２０２２年、２３年に連覇した順大の三浦龍司（現スバル）以来３年ぶり。残り１周で先頭に立ち、ラスト４００メートルを５６秒でカバーして後続を振り切った岡田は「日本選手権（６月１２〜１４日）を意識したスパートでした。日本選手権に向けて自信になります」と岡田は力強く話した。

２位に早大の鈴木琉胤（るい、２年）で１３分３３秒７３が続いた。レースでは先頭を引っ張る時間が長かったが、最後は岡田のスパートに敗れた鈴木は「まだまだ力不足です」と笑顔を交えて潔く話した。

昨季は早大のスーパールキーとして注目され、今季は充実した２年目を迎えた鈴木は今季の大物ルーキーたちを称賛する。昨年１２月の全国高校駅伝１区（１０キロ）で区間賞の増子陽太（福島・学法石川）、同２位の新妻遼己（はるき、兵庫・西脇工）、同３位の本田桜二郎（鳥取城北）は今春、そろって早大に入学。「１年生は僕より強いですよ。化け物級に強い。特に増子が強いです。みんな仲がよく、いい練習ができています」と鈴木は笑顔で話す。

今年１月の第１０２回箱根駅伝で早大は４位。今季のチームは強力。前回４区区間賞の鈴木、同５区３位の工藤慎作（４年）、同３区３位の山口竣平（３年）を主軸として、同１区７位の吉倉ナヤブ直希（３年）、同９区２位の小平敦之主将（４年）ら実績を持つ選手が多い。それに「令和の三羽がらす」が加わり、学生３大駅伝３冠を果たした２０１０年度以来のタイトル獲得へ期待が高まっている。