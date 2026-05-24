Ｊ１清水は２４日、ＭＵＦＧ国立で同日行われるＧ大阪戦に向け、プロスポーツクラブとして初となる１編成貸切の新幹線を運行した。事前に販売された乗車券は、１１１８枚が約１０分で完売する人気ぶりを見せた。「エスパルス新幹線 ＃しみず４３２号」は午前１１時３分に静岡駅を出発し、東京駅まで運行。車内には清水仕様のロゴ入りヘッドレストカバーやフラッグが飾られるなど、オレンジ色の装飾で彩られた。事前に配布された国立限定の特別ユニホームシャツに袖を通すサポーターの姿も多く見られ、出発前から熱気に包まれていた。

同乗したＤＪ Ｒｏｎｉさんと伊東輝悦アンバサダー（ＤＪ Ｔｅｒｕ）による特別番組がライブ配信。伊東アンバサダーは国立での思い出に「どちらかというと負けた試合の記憶が残っている。あまりいい思い出はない」と振り返った。

静岡市在住の會田さん一家は、初めての国立観戦の記念として乗車券を購入。オレンジ仕様の車内に、ＦＷ呉世勲（オ・セフン）の空中戦の強さに魅了されている長女・美沙希さん（１５）は、「パーティーみたいな感じで、観戦が楽しみになってきました」と笑顔。これまではテレビ越しに応援を続けてきたが、この日は待望の“初生観戦”となる。Ｊリーグ創設当初から清水を応援してきた父・和広さん（５１）、母・美紀さん（５３）にとっても、娘とともに向かう国立は特別な舞台。オレンジ色に染まった車内は、試合前から大きな一体感に包まれていた。（伊藤 明日香）