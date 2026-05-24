上沼恵美子「大好き」な女性俳優を実名で語る 長寿番組終了後のエピソード明かし「だから好きなの」
タレント・歌手の上沼恵美子が、24日放送の読売テレビ・中京テレビ『上沼・高田のクギズケ！』（毎週日曜 前11：40）に出演し、「大好き」な女性俳優の名前を明かした。
【集合ショット】台所に立つDAIGOへ、妻・北川景子もエール
北川景子のエピソードを紹介する流れで、上沼は「北川景子さんがね、私の大ファンや言うてくれたんよ。だから大好き！」と声をはずませた。
関西出身の北川の会いたい人として、上沼が番組にゲストで呼ばれ「上沼さんって実在してたんですね」と喜んでくれたという。
上沼は「一番うれしかったのは、『おしゃべりクッキング』、私は27年やらせていただいて、そのあとDAIGOさんのクッキングになったんですよ。その最初の収録のとき、DAIGOさんの収録のときに『上沼さんが同じスタジオやからいてるんじゃないかな？』と思ってついて行きました」と言ってくれたという。
上沼は「（スタジオに）いてたらややこしいやん！」とツッコミながら、「これものすごいうれしいメッセージよ。だから好きなの。好いてくれてるっていうことは好きよ」とにこやかに語っていた。
【集合ショット】台所に立つDAIGOへ、妻・北川景子もエール
北川景子のエピソードを紹介する流れで、上沼は「北川景子さんがね、私の大ファンや言うてくれたんよ。だから大好き！」と声をはずませた。
関西出身の北川の会いたい人として、上沼が番組にゲストで呼ばれ「上沼さんって実在してたんですね」と喜んでくれたという。
上沼は「（スタジオに）いてたらややこしいやん！」とツッコミながら、「これものすごいうれしいメッセージよ。だから好きなの。好いてくれてるっていうことは好きよ」とにこやかに語っていた。