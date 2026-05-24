元TOKIOの松岡昌宏（49）が24日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。歌手で女優の小泉今日子（60）について語った。

リスナーから小泉の還暦記念ライブに行ったという声が寄せられると、松岡は「“松岡さんも仲良し”だなんておこがましいですけど、ご一緒したこともありますし、小泉今日子さんを“きょんちゃん”と呼ばせてもらってます」と小泉との関係性を明かした。

「やっぱりいくつになっても自分のスタイルで。攻めって言っていいのかな？攻めって表現が適切かどうか分からないですけど、殻に閉じこもることなく、いろんな角度から発信していく。このアーティスティックな考え方、やり方ってなかなかアイドルっていわれる方って難しかったりすると思うんですよ。自ら殻を破って、各方面で…。もちろんお芝居もそうですし、いろんな形で発信する。かっこいい先輩だなって本当に思います」と実感を込めた。

「いろんな方がSNSできょんちゃんのライブに行きましたよみたいなのをニュースで見ると、いいな、すてきな関係だなって思うと同時に、その当時のアイドルの方が集まってコンサートを見たよって見ると、やっぱり同志なんだなって。その当時一生懸命一緒に乗り越えてきたアイドル同士がみなさんいい年の取り方をされていて、いいなって。自分もそういうふうに年をとっていきたいなと思いました」と話した。