両親の離婚で1億円超の借金…12歳でオーディション番組に出演した韓国アイドル

ガールズグループ宇宙少女のダヨンが、過去の貧困を告白した。

去る5月23日、韓国で放送されたMBCのバラエティ番組『全知的おせっかい視点』に、ダヨンがゲストとして出演した。

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この日、ダヨンは「12歳のときにオーディション番組に出演し、1人でコシウォン（もともと受験生が短期間滞在するために作られた物件。格安で非常に狭い）生活を送っていた」と明かした。

当時、両親の離婚により母に12億ウォン（約1億2500万円）の借金ができたという彼女は、台風被害を振り返り、「店のなかに水が腰の上まで上がってきた。みんなが泳がなければならないような状況だった。母は隣で泣いていた。あの日、初めて母が泣く姿を見た」と告白した。

（写真提供＝OSEN）ダヨン

（写真＝MBC）ダヨン

ダヨンは、「母は幼い頃から本当にかっこいい女性だった。掛け持ちで2〜3つも仕事をしていた。ウナギ屋や、保険の仕事もしていた。1度もつらいと言ったことがない。済州（チェジュ）島の女性は強靭なのだと言っていた」と語った。

そう話しつつ、「あのとき、状況の深刻さを感じ、母を守らなければならないと思った。それまでは世間知らずだったが、急に大人びてしまった」と振り返った。