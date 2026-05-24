カンヌ映画祭、日本人初の女優賞も韓国は無冠…期待作はCG酷評「韓国公開までに完成度高める」

濱口竜介監督の『急に具合が悪くなる』に出演した女優の岡本多緒とヴィルジニー・エフラが受賞した一方、韓国のナ・ホンジン監督の新作『HOPE』は、カンヌ国際映画祭を無冠で締めくくった。

5月23日（現地時間）、「第79回カンヌ国際映画祭」の閉幕式がフランス・カンヌのパレ・デ・フェスティバルで開催された。

【写真】濱口監督『ドライブ・マイ・カー』出演の韓国俳優たち

この日、パルム・ドールの主人公はクリスティアン・ムンジウの『フィヨルド』（原題）だった。授賞者は、韓国人として初めて審査員長を務めたパク・チャヌク監督だった。

このほかに、女優賞は、日本から濱口竜介監督の『急に具合が悪くなる』の岡本多緒とヴィルジニー・エフラが受賞した。ただし、ナ・ホンジン監督の作品『HOPE』（原題）は無冠に終わった。

これに先立ち『HOPE』は、同映画祭のコンペティション部門に公式招待され、注目を集めていた。これは、2022年の映画『別れる決心』『ベイビー・ブローカー』以来、約4年ぶりの朗報だった。

（写真提供＝OSEN）ナ・ホンジン

5月17日、グランド・シアター・リュミエールでワールドプレミアを終えた『HOPE』は、言うまでもなく話題の中心だった。韓国のSFクリーチャーものとスリラーとして存在感を示したものの、長いランニングタイムと独特な世界観、CGの完成度において、不評が続いた。

これに関して、ナ・ホンジン監督は、映画祭を終えた後、「韓国の観客に披露されるまでに、約2カ月残されている」として、「公開までに作品の完成度をできるだけ高めることに集中する」と語った。

なお、『HOPE』は2026年夏に韓国で公開される予定だ。