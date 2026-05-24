◇ナ・リーグ ドジャース11―3ブルワーズ（2026年5月23日 ミルウォーキー）

ドジャースは23日（日本時間24日）のブルワーズ戦で、リリーフ陣が連続イニング無失点の球団新記録を樹立した。デーブ・ロバーツ監督（53）は鉄壁を誇るリリーフ陣に対して揺るぎない信頼感を示した。

5回3失点の先発・佐々木からバトンを受けたベシアが6回を抑えたところで、球団タイ記録のリリーフ投手による33イニング連続無失点に到達。3番手のハートが7回を抑えた時点で、近代野球とされる1901年以降の球団新記録となる、34イニング連続無失点となった。8、9回も無失点に抑え、記録は「36」まで伸びた。

過去の最長記録だったリリーフ陣による33イニング連続無失点は、1998年の4月17日から27日にかけて達成された。同年には野茂英雄もドジャースでプレーしている。

指揮官はリリーフ陣について「本当に素晴らしいよ」と目を細め「みんな自分の名前が呼ばれた時にしっかり仕事をしている。今は本当に勢いに乗っているね。うまくいかない時はブルペンが責められるのに、うまくいってもなかなか評価されないものなんだ。でも今はちゃんと評価されているし、それに値する働きをしている。本当に彼らをうれしく思うよ」と賛辞は止まらなかった。

守護神のディアスはじめ、開幕直後にカスペリアスが、今月に入ってドライヤー、スチュアートが離脱するなど、リリーフ陣に不安を抱えていたが、それぞれが力を発揮しチームに安定をもたらしている。「誰がマウンドに上がっても、今はゼロを並べてくれるという自信がチームにある。そして私自身も、より多くの投手を信頼できるようになるから楽になる。それは彼ら自身が勝ち取ったものだよ」と最大限の評価を与えた。