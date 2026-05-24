2023年以降、訪日外国人（インバウンド客）は増加を続けており、街中や電車でも外国人旅行者を見かける機会がぐっと増えました。では、彼らは日本でどんな場所を訪れているのでしょうか。今回は、株式会社movが運営するインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」が発表した『インバウンド人気商業施設ランキング』をもとに、訪日外国人に人気の商業施設TOP3を紹介します。

訪日外国人に選ばれている「日本の商業施設」は…

円安水準やビザの緩和を背景に、コロナ禍以降、訪日外国人は増加傾向にあります。日本政府観光局（JNTO）の統計では、2025年の訪日客数は過去最多となる約4,268万人を記録し、その勢いはなお続いています。

では、いま訪日客は日本のどんな施設を好んで訪れているのでしょうか。

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」が発表した『インバウンド人気商業施設ランキング』をもとに、「訪日外国人に人気の商業施設TOP3」を紹介します。

【調査概要】

■調査対象：訪日ラボが独自に選出した全国の商業施設（計4,124施設）

■調査リソース：Googleマップから公開されている口コミ

■口コミ調査期間：2026年3月20日〜2026年4月21日

■口コミ総数：15,747件／うち外国語口コミ数：3,921件

■調査方法：「口コミサイトを"もっと"売上に変える」口コミコム（インバウンドオプション）を利用して、調査リソース上のデータを独自に分析

第3位：麻布台ヒルズ（東京都）

（※画像はイメージです／PIXTA）

第3位にランクインしたのは、東京都港区にある「麻布台ヒルズ」でした。

約35年にわたる大規模な再開発の末、2023年にオープンした同所。お台場から移転した「チームラボボーダレス」は開館2年で324万人を動員し、なんと来館者の約7割が外国人。訪日米国人の1割が訪れる東京屈指の観光スポットとして人気を博しています。

また、日本一の高さを誇る森JPタワーや、ヘザウィック氏による曲線的で象徴的な建築、「Modern Urban Village（緑に包まれる、人と人がつながる街）」というコンセプトを体現した約320種の植物が広がる緑地など、都市と自然が融合した独自の景観も魅力。まさに「ここでしか体験できない最先端の東京」が凝縮されたスポットといえます。

訪日客による口コミを見ると、「訪れる価値がある」「東京のオアシスのような場所」「たとえ人が多くても、雰囲気に浸る価値が十分にある（※チームラボへの感想）」など、好意的な声が多く寄せられていました。

第2位は、デートスポットとしても人気の“希少”な歴史的建造物

第2位：横浜赤レンガ倉庫（神奈川県）

（※画像はイメージです／PIXTA）

第2位にランクインしたのは、神奈川県横浜市にある「横浜赤レンガ倉庫」でした。同所は明治末期から大正初期に建てられたレンガ造りの歴史的建造物で、かつては横浜港の保税倉庫として活躍しました。1989年に役目を終えたのち横浜市が取得し、保存・活用を経て2002年に文化・商業施設として再生。現在は横浜を代表する観光地として、多くの人が訪れています。

外国人に人気を集める理由のひとつが、その歴史的価値です。震災や戦時中の空襲、戦後の港湾復興といった激動の時代を乗り越えて現存する希少なレンガ建築であり、日本の近代化と国際貿易の歩みを象徴する場所として高く評価されています。

また、フォトジェニックな外観と海沿いの開放的なロケーションも魅力。夕暮れにはライトアップされ、幻想的な夜景が楽しめます。館内にはカフェや雑貨店が並び、ゆっくりお買い物を楽しめます。

訪日客の口コミでも、「手ごろな価格で雰囲気のいい店が多い」「優れた歴史的建造物」「都市再生の好例」「家族連れに最適」など、好意的な声が多く寄せられていました。

第1位：キャナルシティ博多（福岡県）

（※画像はイメージです／PIXTA）

第1位に輝いたのは、福岡県福岡市にある「キャナルシティ博多」でした。

同所が外国人にとって魅力的な理由のひとつが、その立地です。福岡空港・博多港のどちらからも車で約15分とアクセスがよく、特に韓国や中国をはじめとするアジア圏から多くの旅行者が訪れています。

また、「エンタメ力の高さ」も特筆すべき点です。施設中央には運河が流れ、開業当初から続く迫力満点の「噴水ショー」が毎日30分おきに開催されます。音楽に合わせて噴水がダイナミックに動く演出は訪日客にも人気で、18時以降はプロジェクションマッピングや音響演出が加わった「キャナルアクアパノラマ」を楽しめます。

さらに、館内には国内外のブランド店やレストランが揃い、劇場や映画館などのエンタメ施設も充実。天候に左右されず一日中過ごせる利便性も大きな魅力です。

口コミでも「噴水ショーが最高」「一日中楽しめる巨大モール」「ショッピングもアクティビティも豊富」といった好意的な声が多く、特に噴水ショーへの評価が目立ちました。

当たり前のなかにある“日本らしさ”…訪日外国人に人気の商業施設TOP3

「訪日外国人に人気の商業施設TOP3」は、キャナルシティ博多を筆頭に、横浜赤レンガ倉庫、麻布台ヒルズとなりました。

赤レンガでは日本人が日常視してしまう建物に“近代史の象徴”として価値を見出し、キャナルシティでは「水のショー」という素朴な演出に強いエンタメ性を感じる旅行者が多いなど、いずれも、日本人とは少し違うポイントに外国人が魅力を感じている点が興味深い点です。

私たちが当たり前と思う風景の中に、訪日客は「日本の特別さ」を見つけているようです。