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大雨となった沖縄は、きょうも激しい雨の降るおそれがあります。きょうは北日本には低気圧が近づき、日本海側を中心に本降りの雨となる所があるでしょう。東日本と西日本も湿った空気の影響で、所々でにわか雨がありそうです。

きょうは雨が降る北日本の気温は平年並みかやや低く、この時季としては空気が少しヒンヤリするでしょう。東日本と西日本は平年並みか、やや高い所が多く、湿度が高いため、少し蒸し暑く感じられそうです。風通しの良い服装がおススメです。

＜きょう24日（日）の各地の予想最高気温＞
　札幌：16℃　　釧路：13℃
　青森：18℃　　盛岡：15℃
　仙台：17℃　　新潟：23℃
　長野：25℃　　金沢：25℃
　東京：23℃　名古屋：28℃
　大阪：29℃　　岡山：27℃
　広島：28℃　　松江：26℃
　高知：27℃　　福岡：28℃
鹿児島：29℃　　那覇：29℃

あすは広く晴れる見込みです。火曜日は西日本で非常に激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。木曜日から金曜日は北日本で雨や風が強まり、荒れた天気となりそうです。この先の気温は平年より高い日が多く、特に週の前半は季節先取りの暑さとなる予想です。