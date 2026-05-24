大雨となった沖縄は、きょうも激しい雨の降るおそれがあります。きょうは北日本には低気圧が近づき、日本海側を中心に本降りの雨となる所があるでしょう。東日本と西日本も湿った空気の影響で、所々でにわか雨がありそうです。

きょうは雨が降る北日本の気温は平年並みかやや低く、この時季としては空気が少しヒンヤリするでしょう。東日本と西日本は平年並みか、やや高い所が多く、湿度が高いため、少し蒸し暑く感じられそうです。風通しの良い服装がおススメです。

＜きょう24日（日）の各地の予想最高気温＞

札幌：16℃ 釧路：13℃

青森：18℃ 盛岡：15℃

仙台：17℃ 新潟：23℃

長野：25℃ 金沢：25℃

東京：23℃ 名古屋：28℃

大阪：29℃ 岡山：27℃

広島：28℃ 松江：26℃

高知：27℃ 福岡：28℃

鹿児島：29℃ 那覇：29℃

あすは広く晴れる見込みです。火曜日は西日本で非常に激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。木曜日から金曜日は北日本で雨や風が強まり、荒れた天気となりそうです。この先の気温は平年より高い日が多く、特に週の前半は季節先取りの暑さとなる予想です。