女優の佐々木希（38）が23日放送の「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。会った瞬間に「可愛い」と思った人気タレントについて語った。

番組では佐々木をよく知る人物として昨年放送のドラマ「地獄の果てまで連れていく」で共演した元NMB48でタレントの渋谷凪咲に事前取材を行った。

アシスタントMCの同局・宇賀神メグアナウンサーは渋谷へのアンケートを読み上げる形で紹介。渋谷はドラマでの佐々木とは憎しみ合う役だったため、佐々木は当初「普段からあまり話さず、ピリピリした空気を作った方が良いのでは」と考えていたと打ち明けた。

だが佐々木は現場で渋谷の笑顔を見た瞬間に「この子を悲しませたくない」とすぐにその作戦をやめてしまった。その後は渋谷が大声で怒鳴るシーンの前には、「喉が枯れちゃうから」と大阪のおばちゃんのように愛用ののどあめを袋からたくさん出して渡してくれたりしたという。

また、せりふをかむたびに「ごめんちゃい！」「参ったなこりゃ」「どうしようかね」と独り言を言うなど、「お茶目で優しい人柄」があふれ出し、当初の作戦とは真逆のとても和やかな空気を作っていたと証言した。

佐々木は「そうなんですよ」とあっさり認め、渋谷について「もう見た瞬間、“可愛い！”ってなって。“やっほー！”みたいになっちゃって」と言い訳した。

MCの「極楽とんぼ」加藤浩次は「ダメじゃないの、それ。やってよ、最後まで役に入って。バーンってあいさつもしないで（拒否しないと）」とダメ出し。「渋谷さんもちょっと迷惑しているんじゃないの？」とツッコミを入れて笑わせると、佐々木は「そうやるべきだったんですけど…」などと苦笑した。