「今度こそダイエットを成功させたい！」と色々な方法を試してみたものの、なかなかうまくいかない…と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。「ダイエットがうまくいかないのは、数々の＜誤解＞のせいです」と断言するのは、代謝の専門家である東北大学・山田陽介教授です。そこで今回は、そんな山田教授の著書『肥満脳のトリセツ 代謝の専門家が教える科学的ダイエット』より一部引用・再編集してお届けします。

【表】ダイエットと健康の大敵！カテゴリー別「超加工食品」一覧

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超加工食品が危ない！→ダイエットの天敵！必須栄養素が不足するおそれも

広くは１回でも何か手が入っていれば加工食品と定義されますが、加工食品の中でもさらにいろいろなランクに分かれていて、加工のレベルが高いものがウルトラプロセスフード（ＵＰＦ）になります。

加工のレベルが上がってくればくるほど、水を抜いて食品添加物と保存料を加えることで、美味しさと保存性の両方を兼ね備えるというもので、それが今、社会に満ち溢れています。

わかりやすい例がソーセージやパンです。

パンが超加工食品かどうかは意見が分かれるところですが。

超加工食品の定義

もちろんケーキとかお菓子系のものはだいたい超加工食品（ＵＰＦ）です。

スーパーなどで売っているお菓子はほぼ超加工食品です。



『肥満脳のトリセツ 代謝の専門家が教える科学的ダイエット』（著：山田陽介／講談社）

超加工食品の定義

複数の工業的加工プロセスを経た食品

食品添加物や保存料を多用

水分を抜いて保存性を高めている

美味しさと保存を両立させるために高度に加工

パンは普通の炭水化物のようなイメージがありますが、実は同じ炭水化物でも、パンとご飯とパスタと、うどんを比べると水分量が全く違います。

日本のパンは比較的みずみずしいものがありますが、世界で見ると、保存できるパンは水がほとんど入っていません。

朝から甘い菓子パンを食べると…

パン食中心の国では肥満になりやすいという研究があります。

日本でもコメの不足や価格が上がったこともあって、パン食が増えているという報道もあります。

朝から甘い菓子パンを食べる、でも満腹になるまでは食べない。

そうするとおなかがすいて脂っこいものが食べたくなるというのが日本の痩せた女性の特徴です。

加工食品の摂取は…

当然必須な栄養素は不足します。

加工食品の摂取は、炎症を引き起こし、代謝を乱して、ダイエットの成功どころか生活習慣病のリスクを高めます。

表を参考に、ダイエットの時は特に注意して控えるようにしましょう。



＜『肥満脳のトリセツ 代謝の専門家が教える科学的ダイエット』より＞

※本稿は、『肥満脳のトリセツ 代謝の専門家が教える科学的ダイエット』（講談社）の一部を再編集したものです。