【101歳。ひとり暮らしの心得】ウォーキングも食事制限もしない。長生きの秘訣は「くよくよせず、好きなものを食べて、グーグー寝る」【2026編集部セレクション】

2025年上半期（1月〜6月）に配信したものから、改めて読み返してほしい「ベスト記事」を選びました。（初公開日：2025年6月7日）**********101歳の長寿を全うした生活評論家、吉沢久子さんが綴った、毎日の小さな喜びを大切に、前向きに悔いの残らない時間を過ごす生き方。エッセイ集『101歳。ひとり暮らしの心得』（中央公論新社）から幸せな暮らし方の秘訣を紹介します。

この記事のすべての写真を見る

* * * * * * *

＜生きていることが楽しくなる秘訣＞

「能天気」はなによりの健康法

「どうしたら101歳までお元気でいられるのですか？」とよく聞かれますが、私にはとくにこれといった健康法はありません。

ウォーキングもしなければ、食事制限もしません。本当に恥ずかしいくらい、何もしていません。

玄米が苦手なので、主食はもっぱら白米。いわゆる健康食にも、それほどこだわっていません。お肉が食べたければ食べるし、揚げ物を食べる日もあります。おやつも毎日欠かしません。

自分がおいしいと思うものを食べて、すべて自然に任せる。その生活スタイルで、今日まで来ました。



（写真：stock.adobe.com）

ただひとつ言えるとしたら、わずらわしいストレスを遠ざけてきたことが、一番の健康法だったと思います。

苦手な人からはうまく遠ざかり、たいていのことは笑ってすませ、人と自分を比べない。細かいことを気にせず、前向きに明るく生きてきたことが、健康につながったような気がします。

くよくよせず、好きなものを食べて、グーグー寝る。能天気が健康の秘訣でしょうか。