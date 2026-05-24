Miyukiこと森三中・大島美幸と、Yoshiko、Mahiruことガンバレルーヤ(よしこ、まひる)による音楽ユニット 「MyM(マイムー)」は、2026年5月15日（金）に2周年記念ライブ「MyM 2nd Debut Anniversary Live」を、恵比寿LIQUIDROOMで開催した。

【写真】今回のライブは「目醒め」がテーマ

ライブではMyMが2年間で配信してきた楽曲を中心に展開。曲の間のTALKコーナー、観客をステージに上げてのプレゼントコーナーなど、盛りだくさんの構成で観客を魅了した。



「目醒め」をテーマに掲げた今回のライブでは、『超NAMAIKI』を2つのバージョンで披露。この時披露された『超NAMAIKI〜DEEP SLEEP Ver.』は、5月20日より配信リリースされている。

『おまんじゅうこわい』『婆CHAN』最新曲の『LIL BIT』など、サブスクでもお馴染みの曲たちを次々に披露。



（写真撮影：廣瀬靖士）

動画撮影OK曲として披露した『LIL BIT』では、曲のMVに登場していたチョコビスケット「サク山チョコ次郎」のキャラクター「チョコジロー」も登場。15名のKIDSダンサーも出演し、華やかなライブパフォーマンスを見せた。



さらに、名作アニメ「魔法の天使クリィミーマミ」とのコラボレートを発表。アニメの主題歌『デリケートに好きして』をMyMがコラボ歌唱するという。

2周年記念ライブは、大阪でも開催。5月29日（金）に、なんばHatchで予定されている。