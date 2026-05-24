日本テレビ系列で現在放送中の、志尊淳主演『10回切って倒れない木はない』（毎週日曜よる10時30分〜）。第7話「秘められていた思い」が5月24日（日）に放送予定です。

【写真】自分用の椅子を見つめ、ミンソクは…

幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年 キム・ミンソク/青木照。

後継者と目されていたが、養父の死後、失脚。韓国の家を追い出される事態に。

悲しみに暮れながらも、23年ぶりに日本にやってきた。

幼い頃に父親を事故で亡くし、その経験から、貧しさを乗り越え医師となった 河瀬桃子。

自分と同じ悲しい想いは誰にもさせない……その信念のもと日々懸命に命と向き合っている。

そして、日本で出会うミンソクと桃子。

が、この時、二人は知らなかった。子どもの頃、二人はとある場所で出会っていたことを。

『10回切って倒れない木はない』 ＝どんなに難しいことでも、何度も挑戦し続ければ必ず成功することができる、という韓国のことわざ。

この言葉が二人を繋いでいたことを……。

その事実に気付かないまま、23年の時を超え、国の壁も越えて、二人は惹かれ合っていく。

しかし、予想だにしない試練が次々と降りかかるのだった……。

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主人公のキム・ミンソク/青木照を志尊淳、ミンソクと惹かれあう河瀬桃子を仁村紗和、桃子に恋心を抱く御曹司・山城拓人を京本大我、謎の令嬢・新海映里を長濱ねるが演じる。

主題歌は昨年25周年アニバーサリーイヤーをむかえたアーティストAIが、本作のために書き下ろした楽曲『It’s You』。



日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（写真提供：日本テレビ）

＜前回のあらすじ＞

「僕のすべてであなたの笑顔を守りたい」――。家族も地位も失った韓国の財閥御曹司キム・ミンソク/青木照は、23年ぶりに日本で再会した診療所の医師・河瀬桃子に思いを告白。

『10回切って倒れない木はない』という大切な言葉で23年前からつながっていた2人は、すれ違いと不安を乗り越え、ついに恋人同士に……。

診療所の2階のミンソクの部屋で、2人だけの安らぎの時間を過ごすミンソクと桃子は、そのまま朝を迎えて大慌て！

出勤してきた看護師・花井美香（みりちゃむ）と院長・風見進（でんでん）に気付かれないよう、桃子はこっそりミンソクの部屋から出ようとするが……。

一方、ミンソクは職場でも嬉しいことが。ある出来事をきっかけに、今までミンソクをただのオブジェ扱いしてきた支配人・水島栄壱との関係に変化が。

さらに、桃子にフラれた山城拓人ともこれまで通り付き合っていけそうで、何もかも順調なミンソクと桃子。

２人は初めてのデートを楽しみながら、お互いの夢を語り合うが――。



日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（写真提供：日本テレビ）

＜第7話あらすじ＞

「10回切っても倒れない木はある。全部が思い通りにいくわけない」――。

理想のホテルの実現を夢見る韓国の財閥御曹司キム・ミンソク/青木照に、恋人で診療所の医師・河瀬桃子が告げた突然の別れ。

ミンソクをファングムから追放しようとする養母・キョンファ（キム・ジュリョンさん）の謀略を知った桃子は、ミンソクの夢を守るために自ら身を引き、一人、涙に暮れる……。

そんな桃子の真意を知る由もないミンソクに、元婚約者・新海映里（長濱ねるさん）が再び接近、ファングムホテルトーキョーをつぶそうとするキョンファの動きを伝える。

東京のホテルが切り捨てられれば、従業員は全員解雇されてしまう。動揺するミンソクに、映里は「私なら、周りの人もあなた自身も助けられる」と復縁を迫り――。

一方、桃子の幼なじみ・山城拓人（京本大我さん）は、診療所の資金繰りに頭を悩ませる院長・風見進（でんでんさん）に、診療所を山城記念病院のサテライト病院にすることを提案。

サテライト病院になれば、お金を気にすることなく、これまで通り地域に寄り添った医療が続けられる。ただし、経営の安定化を図るには、『こども食堂』を手放すしかないと伝える拓人。

風見は子どもたちの笑顔に後ろ髪を引かれながらも、「何かを守るためには、諦めなきゃならないこともあるよね」と断腸の思いで決断……。

桃子が守ってきた、みんなが安心できる居場所『こども食堂』が、閉鎖の危機に――。