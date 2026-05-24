「隣は彼女ですか？ 」向井康二、後輩との密着ツーショットに「ときめき不可避…」「国宝笑顔」の声
Snow Manの向井康二さんは5月23日、自身のInstagramを更新。雑誌撮影のオフショットを披露しました。
【写真】向井康二、後輩との密着ツーショット
この投稿にコメントでは「フォトボーイ康二かっこいい」「康二くんも篤志くんも可愛い〜！」「隣は彼女ですか？ 笑笑」「イヤリング珍しい！！！」「膝小僧が可愛いね」「国宝笑顔」「どの表情も好きすぎる」「ときめき不可避…」「瞬殺」「スタイル最高です。。」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】向井康二、後輩との密着ツーショット
「フォトボーイ康二かっこいい」向井さんはカメラの絵文字を添えて雑誌撮影のオフショット11枚を投稿。両ひざが露わになったダメージジーンズを履き、カメラのファインダーをのぞく姿や関西ジュニア内のユニット・Boys beのメンバー、伊藤篤志さんとの密着ツーショットなどを披露しています。
「真剣にお仕事してる姿は素敵です」ニュース雑誌『AERA』（朝日新聞出版）でカメラ連載をしている向井さん。3月10日の投稿では、関西ジュニア内男性アイドルグループ・Lil かんさいの元メンバー、嶋埼斗亜（※崎はたつさき）さんを向井さんが撮影する様子を動画で公開しています。ファンからは「カメラマン康二くんかっこいい」「真剣にお仕事してる姿は素敵です」「いつもと違った康二くん見れてギャップが凄すぎる」「写真撮る後ろ姿が好き」などの声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)