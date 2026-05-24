マクドナルド「スパイシーチキンマックナゲット」5．27発売！ “眞栄田太尊”がCMに再登場
「マクドナルド」は、5月27日（水）から、真っ赤な色と刺激的で爽やかな辛さが特長の「スパイシーチキンマックナゲット」と期間限定ソースを、全国の店舗で発売する。
【写真】どっちも気になる〜！ 2種の期間限定ソースも展開
■初登場以来人気の期間限定メニュー
今回発売される「スパイシーチキンマックナゲット」は、唐辛子の辛みとガーリックやオニオンの旨みで後を引くおいしさに加え、ホワイトペッパーとブラックペッパーの2種のペッパーが、チキンの旨みを一層引き立てる、2018年の初登場以来人気の期間限定メニュー。
期間限定ソースは、「チキンマックナゲット」と相性抜群な全2種類を用意。スパイスの芳醇な香りや、唐辛子の辛さ、ガーリックの旨みが特長の「ホットチリガーリックソース」と、チーズの旨みにブラックペッパーをきかせた「ペッパーチーズソース」から選ぶことができる。
さらに、17時00分からの夜マック限定で、「スパイシーチキンマックナゲット」と「チキンマックナゲット」を一緒に楽しめる「食べくらべポテナゲ大」と「食べくらべポテナゲ特大」も期間限定で販売。ポテトとナゲット2種を組み合わせた、ボリューム感のあるセットとなっている。
新商品の発売に先駆けて5月26日（火）からは、今年1月の「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」に続き、人気青春漫画『ろくでなしBLUES』とコラボレーションしたCMを放送。俳優・眞栄田郷敦が“眞栄田太尊”として再登場し、「スパイシーチキンマックナゲット」とソース四天王の楽しみ方をユーモラスに紹介する。
【写真】どっちも気になる〜！ 2種の期間限定ソースも展開
■初登場以来人気の期間限定メニュー
今回発売される「スパイシーチキンマックナゲット」は、唐辛子の辛みとガーリックやオニオンの旨みで後を引くおいしさに加え、ホワイトペッパーとブラックペッパーの2種のペッパーが、チキンの旨みを一層引き立てる、2018年の初登場以来人気の期間限定メニュー。
さらに、17時00分からの夜マック限定で、「スパイシーチキンマックナゲット」と「チキンマックナゲット」を一緒に楽しめる「食べくらべポテナゲ大」と「食べくらべポテナゲ特大」も期間限定で販売。ポテトとナゲット2種を組み合わせた、ボリューム感のあるセットとなっている。
新商品の発売に先駆けて5月26日（火）からは、今年1月の「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」に続き、人気青春漫画『ろくでなしBLUES』とコラボレーションしたCMを放送。俳優・眞栄田郷敦が“眞栄田太尊”として再登場し、「スパイシーチキンマックナゲット」とソース四天王の楽しみ方をユーモラスに紹介する。