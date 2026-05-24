【ベルギーリーグ】ルーヴェン 0−2 ゲンク（日本時間5月24日／デンドリーフ）

【映像】冷静過ぎる豪快ダイレクトシュート

ゲンクのFW横山歩夢が、ベルギーリーグ初ゴールを記録した。味方からのクロスをダイレクトで沈めると、ファンからは「おめでとう！」と祝福の声が寄せられた。

ゲンクは日本時間5月24日、ベルギーリーグ・プレーオフ2第10節でルーヴェンと対戦。横山は左ウイングとして先発出場した。

16分に右ウイングの伊東純也が先制ゴールを決めると、33分には23歳のアタッカーにも待望の瞬間が訪れる。

右サイドの伊東がインサイドへ絞ることで相手DFを引きつけると、右SBザカリア・エル・ワアディが背後のスペースへ飛び出す。マークについていたルーヴェンMF明本考浩を振り切り、ボックス手前から逆サイドへグラウンダーのクロスを送った。

絶好の決定機で、左ウイングの横山はダイレクトシュートを選択。冷静に右足を振り抜くと、シュートはファーサイドのネットへ豪快に突き刺さった。

今季からゲンクでプレーする横山の待望の初ゴールはSNSでも話題に。ファンからは「ついにきた！」「きたぁあああああ」「おお！歩夢さん！！おめでとう！」「やっときたか！おめでとう！」「冷静によく決めました」「純也くんとアベックゴール」「何度見ても、めちゃくちゃスムーズにシュートに入れていて、力も抜けている」「まだまだこんなもんじゃない」と祝福の声が相次いだ。

2人の日本人選手のゴールで、ゲンクは2−0で勝利。試合前の時点でプレーオフ2で首位だったスタンダール・リエージュが敗れたため、逆転でECL予選出場を懸けた決定戦への進出が決定した。

（ABEMA de DAZN／ベルギーリーグ）