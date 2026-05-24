男子１部５０００メートル決勝が行われ、中大の岡田開成（３年）が１３分３１秒４３で優勝した。この種目の日本人優勝は２０２２年、２３年に連覇した順大の三浦龍司（現スバル）以来３年ぶり。２位に早大の鈴木琉胤（るい、２年）で１３分３３秒７３が続いた。３位は駿河台大のスティーブン・レマイヤン（４年）で１３分３６秒３０、４位は山梨学院大のブライアン・キピエゴ（４年）で１３分３７秒８９。

「山の名探偵」の愛称を持つ早大の工藤慎作（４年）は１３分３８秒６７で５位だった。序盤から先頭集団で冷静にレースを展開した工藤。残り８００〜６００メートルでは一時先頭になるなど粘りを見せ「自分のスピード感を確かめるっていう位置付けだった。中盤までは余裕があり、自分の能力が上がっているところだと思います」とさわやかに話した。

スタート前の紹介では名探偵コナンの「真実はいつも一つ」ポーズで会場を大きく沸かせ「アメリカの学生スポーツと比べたらまだまだ（会場は）ガラガラだと思います。盛り上げていきたい」と笑顔を見せた。

今年１月の第１０２回箱根駅伝５区では、箱根山中で青学大の黒田朝日（現ＧＭＯインターネットグループ）に大逆転される悔しさを味わった。ただその２か月後に初マラソンとして挑んだ東京マラソンでは、終盤まで日本人トップ集団で粘りきる強さを見せ、日本学生歴代５位の２時間７分３４秒をマークして日本人５位でゴール。ＭＧＣ（２８年ロス五輪マラソン日本代表選考会、２７年１０月３日、名古屋）の出場権を獲得した。

さらに今月４日はロードレースの５キロに挑み、太田智樹（トヨタ自動車）ま持つ日本記録にあと１秒まで迫る１３分３１秒をマーク。「マラソンで疲れてダメになってしまう人も多いとは思いますが、自分は意外と休んだ後には練習ができる。かなり体の感覚が、良い意味で変わりましたし、地力が上がった部分があると思います」と初マラソンから良い手応えを得ている。

今年は大学ラストイヤー。もちろん駅伝でも結果を残すつもりだ。「強い選手が集まっていますし、それはスーパールーキーって言われている人たち以外でも。今年は３大駅伝の優勝を狙って取り組んで行ければと思っています」とチームでも個人でも、更なる結果を求め続ける。