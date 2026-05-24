◆陸上 関東学生対校選手権 最終日（２４日、栃木・カンセキスタジアムとちぎ）

男子１部４００メートル障害決勝は法大の菊田響生（２年）が４９秒４６の自己ベストで優勝。４月の日本学生個人選手権を制した東洋大の柳田聖人（きよと、４年）は４９秒６４で２位だった。最後までデットヒートを繰り広げ、柳田は「ラストに菊田くんが来ることは分かっていた。そこは落ちついて走れれば良いかなって思っていましたが、横に並ばれたときに焦ってしまった部分があった」と悔しそうに振り返った。

最後の関東インカレが終わり「同期やチームメイトもすごく応援してくれていたので、何とか優勝して良いところを見せられたらって思っていた。悔しい」と話した。

大学で競技引退を表明しており「やり切りたい」と熱い思いで今シーズンに挑んでいる。４月の日本学生個人選手権で全国初タイトルを手にしたが「もうちょっと後半まで走れるようにしないと、自己ベストや４８秒は見えてこない」と最後のシーズンは貪欲に記録を狙い続けている柳田。まずは６月の日本選手権（名古屋）へ「しっかりベストを出して、決勝に残りたい」と言葉に力を込めた。

関東インカレは１９１９年に第１回大会が行われ、今年が第１０５回。１９２０年に始まり、今年１月に第１０２回大会が行われた箱根駅伝より歴史は長い。例年５月に開催。各校各種目に３人以内が出場できる。１位８点、２位７点…８位１点が与えられ、対校戦で総得点を競う。男子は１６校の１部、それ以外の２部、大学院生の３部に分けられる。１部の１５、１６位と２部の１、２位が翌年に入れ替わる。女子はすべての大学が１部、大学院生が２部で入れ替えはない。