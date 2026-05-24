第７９回カンヌ国際映画祭の授賞式が２３日夜（日本時間２４日未明）に行われ、濱口竜介監督の映画「急に具合が悪くなる」（６月１９日公開）でダブル主演した岡本多緒とビルジニー・エフィラが女優賞を受賞。濱口監督や共演者が祝福のコメントを送った。

２人の受賞を受け、濱口監督は「本当に素晴らしいです。このおふたりこその映画だと思います。原作の宮野真生子さんと磯野真穂さんの魂を引き継ぐような形で、おふたりが演じてくださった。それをカンヌ国際映画祭が評価してくれたのだと思います。本当にうれしいです」と賛辞を送った。

今作で共演した長塚京三は「素晴らしい！世界最高峰の受賞。ご一緒できた私も、誇らしく、幸せな気分ではち切れそうです」と祝福。黒崎煌代は「受賞の知らせを聞き、感動するとともに、心から納得しました。日本語とフランス語、異なる言語の中で心を通わせながら芝居をされている姿に、何度も胸を打たれました。この度のご受賞を心よりお祝い申し上げます」とコメントした。

今作は介護施設を運営するフランス人女性（エフィラ）と、末期がんの日本人舞台演出家（岡本）による心の交流を繊細に描いた物語。ダブル主演したエフィラと人生の最期をどう過ごすかという心の交流をフランス語と日本語を交え、自然体で演じた。