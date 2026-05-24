「名探偵コナン」×「名探偵プリキュア！」放送局とアニメ制作会社の垣根を越えた奇跡のコラボ
『名探偵コナン』／『はなまるな真実』場面カット（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996（C）ABC-A・東映アニメーション
1996年に放送開始し、ことしTVアニメ放送30周年となる『名探偵コナン』と、2004年から放送が開始されている日曜あさの人気アニメ《プリキュアシリーズ》第23弾『名探偵プリキュア！』。それぞれ放送局とアニメ制作会社が異なる２つのアニメで、垣根を越えた奇跡の名探偵コラボが実現。スペシャルコラボビジュアルを公開した。
【写真】江戸川コナンとキュアアンサーの二人が、背中合わせで探偵ポーズを決めるコラボビジュアル
5月31日ＡＢＣテレビ・テレビ朝日系（あさ8時30分〜）で放送の『名探偵プリキュア！』に江戸川コナンが、また、6月6日読売テレビ・日本テレビ系（よる6時00分〜）で放送の『名探偵コナン』にキュアアンサーが登場する。
5月31日放送『名探偵プリキュア！』／第18話『名探偵の共演』
宝生美術館で開催される、ガラスアーティスト・新堂美佐子の展覧会準備を手伝うあんなたち。目玉作品は「12時のわすれもの」と名付けられたガラスの靴だったが、台車で運ばれてきた箱から大量のガラスの靴が飛び出すさわぎが起きる。飛び出した大量の靴は樹脂製のニセモノで、さわぎの最中に本物の「12時のわすれもの」は消えてしまっていた。怪盗団ファントムの仕業だと考えたあんなとみくるは、手がかりを求め美術館の外を調べるが、なんとそこで、まことみらい市を訪れていた江戸川コナンと毛利蘭、毛利小五郎と出会うー…。名探偵プリキュアと江戸川コナンがタッグを組み、事件の謎を解き明かし怪盗団ファントムに立ち向かう…!!
6月6日放送『名探偵コナン』／『はなまるな真実』
米花町で多発する連続宝石強盗事件を知った歩美は、夢中になっているアニメ・プリキュアのストーリーと重ね合わせ、「盗賊団が現れればプリキュアに会える」と張り切る。次の標的と噂される金子宝石店で、コナンたち少年探偵団は警備をすることに。怪しい客を尾行し、犯行の決行日とアジトを突き止めたことで、警察が盗賊団を一網打尽にしたかに思えたが、歩美はある違和感に気付く……。探偵団はキュアット解決できるのか！？