ダンス＆ボーカルグループ・ＷＡＴＷＩＮＧの福澤希空（２２）が２４日、都内で初の写真集「希空 ノゾミソラ」（主婦と生活社）の発売記念イベントを行った。

報道陣の前に姿を見せると「１人で（取材を）受けるのは初めてなので緊張しています。普段だと、しゃべってくれるメンバーがたくさんいる」と照れ笑い。「この写真集は２２年間の自分が全てつまっている。ぜひ僕の人生の一部を楽しんでもらえたらうれしい」と呼びかけた。

写真集では沖縄県での撮り下ろしカットをメインに、２０歳の誕生日から１年間「ＪＵＮＯＮ」で連載した「ＮＯＡ ＷＡＹ」カットも収録される。お気に入りは「日没のタイミングで太陽とツーショができた」写真で、「奇跡の１枚」だと明かした。

写真集の点数は「２２年間の思いを表情とか全部のせられた。１００点といいたいところですが９８とかにしておきます。残りの２点は完璧はちょっとやめておいたほうがいいかなという２点です」と笑顔で採点。今後の展望については「グループとしては７年間掲げている東京ドームに立つ夢に向かって進んでいきたい。個人の仕事とかは役者とかやっていきたいなと思います。ミステリアス系の役とか面白そう。サイコパス気質の役とかやってみたい」と願望を明かした。