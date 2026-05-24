俳優の高山侑子さんが5月23日、自身のインスタグラムを更新。離婚したことを報告しました。



【写真を見る】【 高山侑子 】 離婚を公表 「これからはそれぞれの道を歩むことを決断しました」 ＳＮＳで胸中を告白





高山さんは「ご報告です」と題した投稿で、「いつも応援してくださっている皆様、関係者の皆様へ」と宛てた文書を公開。「私事で恐縮ではありますが、このたび離婚をしましたことをご報告させていただきます。たくさん話し合いを重ね、これからはそれぞれの道を歩むことを決断しました」と説明しています。







また、「プライベートなことなので詳細は控えさせていただきますが、今後とも温かく見守っていただけたら幸いです」とも記しており、離婚の詳細については明らかにしていません。







この投稿に「ゆっくりあせらず、ファイト」「プライベートなことは分からないですが、人間生きていたら色々あります」「これからも今まで通りカッコいいお姉さんを応援します」「今までもこれからも侑ちゃんを大切に想ってるのは変わらないので、いっしょに前に進んで行きましょうねっ」などの声が寄せられています。







【 高山侑子さん プロフィール 】



1992年10月13日生まれ。新潟県出身。



2007年、TBS日曜劇場 『パパとムスメの7日間』で俳優デビュー。

2008年『空へ‐救いの翼 RESCUE WING-』で映画初主演を果たす。



主な出演作にNHK「ふたつのスピカ」、ANB「仮面ライダーウィザード」、CX「探偵の探偵など。TBS「逃げるは恥だが役に立つ」では主人公「みくり」（新垣結衣さん）の義姉嫁役を演じ話題に。

最近ではYouTubeを立ち上げ、動画作成や編集作業を独学して撮影・投稿もこなす。



【担当：芸能情報ステーション】