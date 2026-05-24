◇ナ・リーグ ドジャース11―3ブルワーズ（2026年5月23日 ミルウォーキー）

ドジャースはが23日（日本時間24日）、敵地でのブルワーズ戦に勝利。ブルワーズ戦の連敗を9で止めた。先発の佐々木朗希投手（24）は5回4安打3失点、4奪三振2四球と粘りの投球でメジャー移籍後初の連勝となる3勝目を手にした。試合後、取材に応じたデーブ・ロバーツ監督（53）は佐々木の投球内容を称賛した。

初回に不安定さを見せた。先頭からの連続二塁打を浴び、わずか6球で先制点を失うなど、この回3失点。それでも、その後は立ち直り、2回2死にボーンを右飛に打ち取って以降、10者連続アウトと安定感を取り戻し、先発としての責任投球回を投げ抜いた。佐々木はメジャー2年目の今季、9試合に登板して3勝3敗。防御率は4.93と4点台に良化した。

ロバーツ監督は佐々木の投球について「3、4、5回は球も良くなっていたし、私はそのことを本人にも伝えた。若い投手にとって大事なのは、たとえ序盤に打ち込まれても、試合を続ける方法を見つけることだ。そうしないとブルペンを消耗させてしまうからね。5回を投げて、自分で勝ち投手の権利をつかみ、チームも勝った。本当に評価しているよ」と賛辞を送る。

登板ごとに安定感を見せ、信頼度を高める右腕に対し「若い選手が本当に成長し始めて、自分のチームに対する責任を理解してきている証拠だと思う。先発投手としては、イニングとアウトを積み重ねなければいけない。それはいつも簡単なことではない。今日みたいな場面は、折れてしまってもおかしくなかった。でも去年だったら、あの初回を乗り越えるのはもっと難しかったと思う」としたうえで「それを乗り越えて、その後4イニング無失点だった。朗希は本当に成長を続けているし、登板するたびに学び、メジャーの投手として良くなっているように見える。本当に感心しているよ」と目を細めた。

投打がかみ合ってブルワーズ戦の連敗を9で止めた。三振は4個と、普段の水準からすれば少なめだったが「成長だし、成熟だ。このチーム相手にたくさん三振を取ろうとして追い求めたら、長くは持たない。だから朗希は打者をどう攻めるか、いつ三振を狙うか、いつ先行カウントを取るか、いつ早いカウントでゴロを打たせてアウトを取るか、そういうことを理解し始めているんだ。それがメジャーで生き残る方法だ」と投球内容を絶賛した。