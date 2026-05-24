か、か、かんわいぃぃッ♡【ファミマ】暑い日に食べたい！「新作アイス・フラッペ」

可愛いパッケージが目を引く【ファミリーマート】のフラッペをチェック！ 手軽に味わえる新作が登場しており、クールダウンしつつ心もほっと和ませてくれそうです。今回は新作フラッペに加え、あわせてチェックしたい新作アイスもご紹介。暑さを吹き飛ばしたい時にぴったりなラインナップです。

表情が可愛いイラスト入りのパッケージ

数量限定で登場している「ラムネソーダフラッペ」。パッケージには、ゲーム「ぽこ あ ポケモン」に登場するうすいろのピカチュウと、ラプラスに変身したメタモンが描かれています。それぞれの表情がとってもキュートで、爽やかな青が涼しげ。気分をシャキっとリフレッシュさせてくれるかも。

フラッペの中には粒ラムネ入り！

「ラムネソーダフラッペ」の中には、小さな粒ラムネが入っています。フラッペとの食感の違いが楽しめて、やみつきになりそうです。@nyancoromochi_sweets_blogさんによれば「甘さはしっかりあるけど爽やかさもあり、暑い季節に飲みたくなります」とのこと。疲れを癒したい時にも良さそう。イラストが異なる「ストロベリーフラッペ」も登場中なので、飲み比べも楽しんでみて。

片手で食べられるサイズ感

つづいてはあわせてチェックしたい新作アイスのご紹介。香ばしい色合いのクッキー生地に包まれた「アンデイコ メロンパンアイス」です。形はコロンとしていて、片手でパクッと食べられそうなサイズ感。洋酒もアクセントとして使われており、ちょっと優雅な気分で味わえるかも。

アイスがたっぷり！

「アンデイコ メロンパンアイス」の生地の中には、メロン味のアイスがたっぷり。@miki__iceさんは「このアイスは思った以上にメロンの風味が感じられました」と評価していて、満足感のある味わいが期待できそう。数量限定とのことなので、気になる人はお早めに。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@nyancoromochi_sweets_blog様、@miki__ice様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino