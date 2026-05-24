◆陸上 関東学生対校選手権 最終日（２４日、栃木・カンセキスタジアムとちぎ）

男子１部５０００メートル決勝が行われ、中大の岡田開成（３年）が１３分３１秒４３（記録は速報値）で優勝した。この種目の日本人優勝は２０２２年、２３年に連覇した順大の三浦龍司（現スバル）以来３年ぶり。「一番を目標にしていたので、勝てて良かった」と会心の笑みを見せた。残り１周で先頭に立ち、ラスト４００メートルを５６秒でカバーして後続を振り切った。「日本選手権（６月１２〜１４日）を意識したスパートでした。日本選手権に向けて自信になります」と岡田は力強く話した。

２位に早大の鈴木琉胤（るい、２年）で１３分３３秒７３が続いた。レースでは先頭を引っ張る時間が長かったが、最後は岡田のスパートに敗れた鈴木は「まだまだ力不足です」と笑顔を交えて潔く話した。

３位は駿河台大のスティーブン・レマイヤン（４年）で１３分３６秒３０だった。

関東インカレは１９１９年に第１回大会が行われ、今年が第１０５回。１９２０年に始まり、今年１月に第１０２回大会が行われた箱根駅伝より歴史は長い。例年５月に開催。各校各種目に３人以内が出場できる。１位８点、２位７点…８位１点が与えられ、対校戦で総得点を競う。男子は１６校の１部、それ以外の２部、大学院生の３部に分けられる。１部の１５、１６位と２部の１、２位が翌年に入れ替わる。女子はすべての大学が１部、大学院生が２部で入れ替えはない。

関東の学生長距離ランナーにとって、関東インカレは箱根駅伝に次ぐビッグイベント。男子の１部と２部は短距離、フィールド種目を含めた総合力で決まるため、今年１月の箱根駅伝で３年連続９度目の優勝を飾った青学大、同２位の国学院大、同６位の駒大など駅伝をメインに強化している大学は２部に属する。そのため、長距離種目においては１部と２部はほぼ実力差はない。