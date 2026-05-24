大災害時、家族それぞれがバラバラの場所にいる時の連絡方法をこれまでも紹介しています。今回は、「災害用伝言サービス(ダイヤル・伝言板)」を紹介します。これは通信事業者(電話会社)が行っているサービスで、大災害で被災地への通信が増加しつながりにくい状況になった時に提供される伝言板(音声、テキスト)です。毎月1日、15日などに体験利用が出来ます。いざと言う時に初めて使うと、スムーズに使えないかもしれません。予め体験しておきましょう。

災害用伝言ダイヤル(音声)

災害用伝言ダイヤルは、加入電話、公衆電話、スマートフォン(携帯電話)から利用できる「伝言預かりサービス」です。伝言の録音・再生は、被災地の電話番号あてに行う必要があります。但し、契約している通信事業者(電話会社)によっては、災害用伝言ダイヤルの録音ができない場合があります。ご注意ください。

使い方は簡単

171をダイヤルすると、音声ガイダンスが流れます。ガイダンスに従って操作してください。パスワードを設定することもできます。操作は簡単です。

災害用伝言板

災害用伝言板は、インターネットを利用して被災地の方の安否確認を行う伝言板サービスです。このサービスは、それぞれの通信事業者が提供しています。インターネットのサイトで伝言板サービスを行うケースと、アプリで伝言板サービスを行うケースがあります。

＜体験利用日＞

災害用伝言サービスは、「体験利用日」が設けられていて、災害時でなくても体験できます。

■毎月1日、15日

■正月三が日（1月1日～3日）

■防災とボランティア週間（1月15日～21日）

■防災週間（8月30日～9月5日）

通信事業者(電話会社)によっては、これ以外にも体験利用日を設けている場合があります。各地域で開催される「防災訓練」の時にも体験できるケースがあります。詳しくは、利用している通信事業者へ問い合わせてください。

通信事業者(電話会社)によっては、災害用伝言ダイヤル(音声)の録音ができない場合があります。また災害用伝言版(文字)のサービスも、インターネットサイトでのケース、アプリでのケースがあります。万が一の時、「あれっ？使えない」「どうすれば」とならないように、体験利用日に確認しておきましょう。

家族連絡カード

災害用伝言サービスを利用するには、相手の電話番号が必要です。このコラムで何度も紹介していますが、家族や友人・大切な人の自宅やスマホの電話番号、メールアドレス、SNSのアカウントは意外と覚えていません。

「災害・避難カード(家族連絡カード)」を作って持ち歩いて下さい。名刺サイズだと、財布、定期入れなどに入れておけます。インターネットのあちこちのサイトにテンプレートがあります。「使いやすい」と思ったものをプリントして使いましょう。

＜あらかじめ家族と連絡手段を決めておく＞

緊急時の連絡手段・安否確認方法を、家族や友人・職場の同僚と決めておきましょう。連絡手段はいくつかあります。通信状況(回線状況、電波状況)は、その時々で変わっています。ですので、どの方法からTRYするのか順番を決めておきましょう。防災の基本は「事前準備」です。連絡手段、安否確認についても準備しておきましょう。

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被災地取材やNPO研究員の立場などから学んだ防災の知識や知恵を、コラム形式でつづります。

■五十嵐 信裕

東京都出身。1990年メ～テレ入社、東日本大震災では被災地でANN現地デスクを経験。報道局防災担当部長や防災特番『池上彰と考える！巨大自然災害から命を守れ』プロデューサーなどを経て、現ニュースデスク。防災関係のNPOの特別研究員や愛知県防災減災カレッジのメディア講座講師も務め、防災・減災報道のあり方について取材と発信を続ける。日本災害情報学会・会員 防災士。