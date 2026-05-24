敵地ブルワーズ戦

米大リーグ、ドジャースの佐々木朗希投手が23日（日本時間24日）、敵地ブルワーズ戦で先発登板。初回に3失点したものの、その後は立ち直って3勝目。デーブ・ロバーツ監督も高く評価した。

佐々木は初回、適時打や自身の悪送球もあり、3点を失って35球を費やした。だが、ここからはブルワーズに得点を許さなかった。

3回を3者凡退とすると、4回のドジャースの攻撃でパヘスの適時二塁打、T.ヘルナンデスの3ランが飛び出して逆転。4、5回も3人ずつで封じ、5回3失点とまとめた。

「初回の点の取られ方だったり、3点取られることは反省しないといけないけど、その後しっかりゼロを重ねてなんとか5回までいけた」と手応えを口にした佐々木を、ロバーツ監督も高評価だ。

「良かったね。初回はまるでグラウンドホッグデー（同じことの繰り返し）のようだったけどね（笑）。でもロウキは3失点で切り抜け、落ち着いて3回、4回、5回と調子を上げていった」

さらに、「若い投手にとって大切なことは、たとえ序盤に打ち込まれても耐え忍ぶことだ。そうすればブルペンを酷使しすぎることはない。昨夜はロボがやってくれたし、今夜はロウキがやってくれた。5イニングを投げ切ったおかげで勝利も手にした。だから彼を高く評価しているよ」と話していた。

「自信が芽生えている証拠か？」と問われた指揮官は、「そうだ。若い選手が成長し始めて、チームに対する責任を理解し始めているサインだ」と断言。「先発投手としてイニングを食い、アウトを取ることは簡単なことではない。昨年は初回を抑えるのがもっと大変だったかもしれない。だが彼は初回を乗り切り、その後の4イニングを無失点に抑えた。ロウキの成長ぶりには感心している。登板するたびに、メジャーリーグの投手として学び、成長していると感じているからね」と称えた。



（THE ANSWER編集部）