のどかな田んぼのあぜ道に亀たちが作り上げた、けもの道ならぬ「亀道（かめみち）」が話題だ。



【写真】亀たちが作る轍 けもの道ならぬ亀道

今Xで注目を集めているのは、徐福&暦&什造@ロニエの庭さん（@dqmss7）が投稿した亀たちの姿。



青々としたクローバーが生い茂る原っぱを割るように続く道と、そこを迷いなく進む亀たちの愛らしい行進が話題を呼び、投稿は1.5万いいねを集めた。亀道誕生の背景と亀たちの意外な関係性について、徐福&暦&什造さんの回答をもとにその実態に迫る。



――この見事な「亀道」は、どのようにして出来上がったのか。



徐福&暦&什造： もともとは、2匹のヘルマンリクガメ（徐福、暦）がつけた「亀轍（かめわだち）」。２匹はいつも並んで歩くので、その重みでクローバーが薙ぎ倒され、道になりました。度道ができると亀たちはそこをずっと利用するので、しっかりした道になっていきました。



――最初にこの道に気づいた時の心境は。



徐福&暦&什造：「道だ！」と思った瞬間、サザンオールスターズの歌が脳内再生され、「希望の轍だ！」と感動しました（笑）。



【自由奔放な「第3の亀」と仲良しコンビ】



――動画では3匹で並んで歩いていましたが。



徐福&暦&什造：前方を歩いていたのは、クサガメの什造（じゅうぞう）。彼はとても自由奔放な性格なので、普段はリクガメ2匹がセットで歩いています。撮影した日はたまたま什造が一緒に歩いたので、撮影しました。



――亀たちの性格や関係性は。



徐福&暦&什造： ヘルマンリクガメの2匹はオス同士ですが、24時間ずっと一緒にいても喧嘩一つしないほど仲が良し。一方、クサガメの什造は自宅横の用水路で毎日泳いでいたりと、自分の好きなように動き回っています。



――亀たちも歩きやすそうですね。



徐福&暦&什造：実は残念なことに最近あぜ道の草刈りが行われてしまい、せっかくの亀道がなくなってしまいました。亀たちも「え？ ここなん？ なんか違う！」と呆然としていました。



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SNSでは「みんな仲良く行進してますね！」「うちは亀戦車と言ってる」「ウサギに内緒の抜け道では」などの反響が集まった。残念ながら草刈りによって亀道はなくなってしまったが、小さな職人たちが再び草を薙ぎ倒し、新たな「希望の轍」を作り上げるのではないだろうか。



（よろず～ニュース特約・米田ゆきほ）