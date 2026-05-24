『頭がいい』といわれている犬種５選

犬の「頭がいい」の基準は、学習能力や理解力、問題解決能力などを総合して判断されています。例えば、犬の従順さを見て「この子は賢いね」と言う人がいますが、従順さではなく、正確に指示を理解し実行に移せる「知能」を見て、賢さは判断されます。

また、犬種ごとに学習傾向はあるものの、個体差があることも忘れてはいけません。それを踏まえて、「頭がいい」といわれることの多い犬種を見ていきましょう。

1.ボーダーコリー

ボーダーコリーは、犬の中でも特に「頭がいい」「知能が高い」と判断される犬種の代表です。実際に、犬の知能を測る実験にて、ボーダーコリーは数百もの単語や複雑な指示を即座に理解していたとされています。

人間の3～４歳児並みの知能を持つ犬が多く、中には5歳児程度の知能を持つボーダーコリーもいるというから驚きです。

ボーダーコリーは、学習能力が高く、その場の状況を自分で判断し、行動する能力に長けています。尚且つ、観察力にも優れているため、牧羊犬として活躍することも多いです。

2.プードル

日本でも高い人気を誇るトイプードルを含むプードルの各サイズは、犬の中でも2番目に頭がいい犬種と言われています。プードルの賢さは、人間の言葉を他の犬種よりも多く区別・理解できることや、記憶力の高さが際立ちます。

また、人間の行動や表情から感情を読み取る能力にも長けており、空気を読んで、その場の状況にあった行動をとるなど、状況判断能力にも優れている犬が多いです。

ただし、甘えん坊な性格ゆえに飼い主が猫可愛がりしてしまうと、悪知恵を働かせてプードル側が飼い主をコントロールしようと試みることもあるので注意してください。

3.ジャーマンシェパードドッグ

警察犬や軍用犬として世界的に活躍しているジャーマンシェパードドッグは、新しく出された指示を5回程度の練習で95%理解するほどの高い学習能力を持つ犬種です。

とにかく指示の理解力と正確に実行へ移す能力に長けており、尚且つ状況判断能力にも優れています。警察犬として活躍しているシェパードの中には、状況を見てハンドラーとは違う行動を取り、犯人を追い詰めるなどの行動をとることもあるほどです。

一見、強面なシェパードですが、実はとても愛情深く、忠誠心の強い性格の犬が多くいます。また、甘えん坊な一面もあり、家庭犬としても世界的に人気の高い犬種です。

4.ゴールデンレトリバー

日本でも大型犬として人気の高いゴールデンレトリバーは、全犬種の中で4番目に知能の高い犬種と言われています。特に、コマンドなどの指示を覚える学習能力、そして周囲の空気を読み自分で適切な行動をとる状況判断能力に長けています。

世界中で家庭犬として人気のゴールデンレトリバーは、人懐こく温和な性格の犬が多いです。また、家族の感情を読み取る能力が高いので、一緒に喜んだり、時には寄り添ったりと、空気を読んで行動する姿がよく見られます。

他にも、指示に従い指定されたものを持ち帰る能力（レトリーブ）にも長けているので、ボール遊びなどを好む犬が多い傾向にあります。

5.ドーベルマン

ドーベルマンは、高い作業遂行能力と学習能力を有している犬が多く、世界でも軍用犬や警察犬、警備犬として活躍する犬が多くいます。

複雑な訓練も短時間で完了し、正確に指示を理解し、実行に移す能力が高いと評価されることが多いです。また、飼い主や信頼を寄せている相手への忠誠心は並々ならぬものがあり、その忠誠心の高さが学習能力の高さや正確な実行能力に繋がっているとも考えられます。

高い忠誠心に加えて、強い警戒心と防衛本能を備えているため、周囲の人や犬とトラブルにならないよう、社会性を養うための適切なトレーニングとコントロールが欠かせません。

賢い犬がよくする行動とは？

「頭がいい」と言われる賢い犬たちは、以下のような行動傾向をよく見せます。

指示をすぐに理解して実行に移す 飼い主の行動をよく観察している 自分で考えて行動できる

指示を素早く理解し、正確に実行に移したり、飼い主や周りの行動をよく観察し、その場の状況に合わせた行動や態度を取ったりする姿がよく目撃されます。

例えば、日常生活の中でも、飼い主が次にどんな行動をとるのか、どんな指示が出るのかを考え、指示が出されると素早く、そして正確に行動へと移す犬は、知能が高いと言えるでしょう。

賢い犬との接し方で気をつけるべきポイント

「賢い犬は、しつけをすぐに覚えるから飼いやすいのでは？」と思う人もいるかもしれません。たしかに、しっかり信頼関係を築き、正しくしつけを徹底すれば、飼いやすく、最高のパートナーになってくれるでしょう。

しかし、頭がいいからこそ、悪知恵も働くもの。刺激不足な生活を送っていると、問題行動が出やすく、退屈すると知恵を絞って飼い主の気を引くためのイタズラを起こして見せる--なんて犬もいます。

また、飼い主の対応をすぐに学習してしまうため、飼い主の動きを見て、先回りして外出しないよう阻止することも。

このように、賢いからこそ悪知恵を働かせて飼い主を困らせる犬も多いので、普段からポジティブトレーニング（褒めて伸ばすトレーニング）を行うことが大切です。

日常の中に、適度な運動と遊びを取り入れてストレスを発散させ、欲求を満たしてあげてください。賢い犬は、頭を使う遊びを増やすことで欲求が満たされることも多いので、知育玩具や知育遊びを取り入れてみましょう。その際、うまくできたらたくさん褒めてあげます。

他にも、素早く学習するからこそ、一貫したルールを守ることを徹底してください。気分で変えてしまうと理不尽さを感じ、飼い主への信頼が落ちてしまいます。

まとめ

今回は、頭のいい犬の魅力と注意点を紹介してきました。犬種ごとに傾向はあるものの、あくまで個体差があることをご理解ください。また、賢いから飼いやすいわけではありません。賢い犬を迎える際は、必ずその犬種の特性を理解し、適切なしつけを徹底することが求められます。