『風、薫る』に出演する好きな男性俳優ランキング！ 2位「原田泰造」を大差で抑えた1位は？
繊細な人間模様が描かれるNHK連続テレビ小説『風、薫る』では、個性豊かな男性キャラクターも見どころの1つ。それぞれ異なる魅力を放つ俳優たちに注目が集まっています。
All About ニュース編集部は5月11〜12日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「朝ドラ『風、薫る』」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「『風、薫る』に出演する好きな男性俳優」ランキングを紹介します！
【8位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、お笑いトリオ「ネプチューン」の原田泰造さんです。上坂樹里さん演じるヒロイン・大家直美を引き取ったキリスト教の牧師・吉江善作を演じています。
愛情深く涙もろい吉江の出演シーンは、人柄の良さがあふれるものばかり。フリフリのエプロンで涙ながらに鍋を煮込む姿や、号泣しながら直美の断髪をするシーンなど、もらい泣きする視聴者が続出しました。
回答者からは「芸人さんとは思えないほど、いい雰囲気のある俳優さんだと思うから」（30代女性／大分県）、「時代にあった演技・雰囲気でストレスなく見れる」（40代女性／埼玉県）、「良い味を出しているから」（50代女性／滋賀県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、北村一輝さんです。見上愛さん演じるヒロイン・一ノ瀬りんの父親である一ノ瀬信右衛門を演じています。
信右衛門は那須にある小藩の元家老で、明治維新前に農家に転身したという役どころ。コレラに罹患（りかん）し、最期を迎えるシーンは減量して臨んだそう。SNSでは早過ぎる別れを惜しむ声が相次ぎました。
回答コメントでは「存在感がとにかく強く、画面に出てくるだけで物語が締まる感じがします」（40代男性／北海道）、「今回の朝ドラでの主人公の父親役の演技が印象的だったから」（50代男性／東京都）、「昔からいろんな役をされていて、好感度が高いです」（40代女性／山形県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は5月11〜12日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「朝ドラ『風、薫る』」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「『風、薫る』に出演する好きな男性俳優」ランキングを紹介します！
2位：原田泰造（吉江善作）／63票
2位にランクインしたのは、お笑いトリオ「ネプチューン」の原田泰造さんです。上坂樹里さん演じるヒロイン・大家直美を引き取ったキリスト教の牧師・吉江善作を演じています。
愛情深く涙もろい吉江の出演シーンは、人柄の良さがあふれるものばかり。フリフリのエプロンで涙ながらに鍋を煮込む姿や、号泣しながら直美の断髪をするシーンなど、もらい泣きする視聴者が続出しました。
回答者からは「芸人さんとは思えないほど、いい雰囲気のある俳優さんだと思うから」（30代女性／大分県）、「時代にあった演技・雰囲気でストレスなく見れる」（40代女性／埼玉県）、「良い味を出しているから」（50代女性／滋賀県）といったコメントが寄せられています。
1位：北村一輝（一ノ瀬信右衛門）／123票
1位にランクインしたのは、北村一輝さんです。見上愛さん演じるヒロイン・一ノ瀬りんの父親である一ノ瀬信右衛門を演じています。
信右衛門は那須にある小藩の元家老で、明治維新前に農家に転身したという役どころ。コレラに罹患（りかん）し、最期を迎えるシーンは減量して臨んだそう。SNSでは早過ぎる別れを惜しむ声が相次ぎました。
回答コメントでは「存在感がとにかく強く、画面に出てくるだけで物語が締まる感じがします」（40代男性／北海道）、「今回の朝ドラでの主人公の父親役の演技が印象的だったから」（50代男性／東京都）、「昔からいろんな役をされていて、好感度が高いです」（40代女性／山形県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)