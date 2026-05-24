◇ナ・リーグ ドジャース11―3ブルワーズ（2026年5月23日 ミルウォーキー）

ドジャースはが23日（日本時間24日）、敵地でのブルワーズ戦に勝利。ブルワーズ戦の連敗を9で止めた。先発の佐々木朗希投手（24）は5回4安打3失点、4奪三振2四球と粘りの投球でメジャー移籍後初の連勝となる3勝目を手にした。

初回に不安定さを見せた。先頭からの連続二塁打を浴び、わずか6球で先制点を失うなど、この回3失点。それでも、その後は立ち直り、2回2死にボーンを右飛に打ち取って以降、10者連続アウトと安定感を取り戻し、先発としての責任投球回を投げ抜いた。佐々木はメジャー2年目の今季、9試合に登板して3勝3敗。防御率は4.93と4点台に良化した。

試合後のロッカールームで大はしゃぎしていたのがエスピナルだ。この日は前日の試合で右手首に投球を受けたマンシーに代わり「9番・三塁」でスタメン出場。9回に適時打を放つなど、攻守で勝利に貢献した。

エスピナルはロッカールームで取材受ける佐々木に向け「オニイチャーン、カッコイイ！」と日本語で“呼びかけ”。佐々木も笑顔を浮かべ、記者、スタッフも笑いの渦に包まれた。メジャー3年目。チームメートへ溶け込んできていることが証明されたシーンだった。