陸上・関東学生対校選手権最終日（関東インカレ＝２４日・カンセキスタジアムとちぎ）――男子１部５０００メートルは岡田開成（中大）が１３分３１秒４３で優勝した。

鈴木琉胤（早大）が１３分３３秒７３で２位、工藤慎作（同）が１３分３８秒６７で日本人３番手の５位に入った。

「勝負に徹するというレースプラン」で臨んだ岡田は、鈴木や工藤が積極的に先頭に出てレースを動かしたのとは対照的に、じっと集団後方に控えて力を温存。残り１周に入る直前で一気にスパートを仕掛けると、追いすがる鈴木を約２秒差で振り切り、「１着を取ることを目標にしていたので、よかった」と振り返った。

昨季途中から課題としていたラスト勝負の強化を見据え、「コンパクトなフォームで、腸腰筋をしっかり使って足を前に出す」という意識でよりスピードが出せるフォーム改良に着手。「（去年の）出雲駅伝ぐらいから身についてきていたが、ようやく完成してきた」と手応えを口にした。

６月の日本選手権では「入賞や、あわよくば表彰台を目標にしたい」と宣言。駅伝でも昨季は出雲で１区区間賞、箱根では４区２位の好走を披露し、今季は新エース候補として期待がかかる３年生は、チームが目指す大学駅伝３冠達成に向け、「何区に入っても、自分がゲームチェンジャーになるか、他校のエースを抑える役割をしないといけない」と決意を示した。